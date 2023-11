Vendredi fou d'ici : acheter local, c'est payant pour tous!

MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que se tient la première édition du Vendredi fou d'ici, une initiative de Les Produits du Québec et du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). En ce « Black Friday » québécois, les consommateurs sont invités à repérer les logos des marques de certification de Les Produits du Québec, qui attestent qu'un bien non alimentaire est conçu, fabriqué ou produit au Québec.

Alors que plusieurs Québécois débutent aujourd'hui leurs emplettes en vue du temps des Fêtes, Les Produits du Québec incite la population à acheter local pour encourager l'économie d'ici et valoriser le savoir-faire de nos entrepreneurs.

Les Québécois peuvent repérer les logos des marques de certification affichés chez nos détaillants partenaires : BMR, SAIL, Souris Mini, La Vie en Rose, JC Perreault, DeSerres, Pharmacies Jean Coutu, Brunet et chez plusieurs petits manufacturiers qui produisent, fabriquent ou conçoivent leurs produits, en plus de les vendre. Il s'agit de la meilleure manière de s'assurer que votre produit est réellement d'ici.

« Nous sommes très fiers de lancer cette première édition du Vendredi fou d'ici. C'est une occasion réelle pour le consommateur de contribuer à l'économie du Québec en choisissant l'un des 53 000 produits identifiés par nos marques de certification directement chez les entreprises adhérentes et chez les détaillants partenaires », affirme Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« Acheter des produits d'ici, vendus dans nos commerces locaux, c'est gagnant à tous les points de vue! Le CQCD est fier de promouvoir l'achat local auprès des consommateurs québécois et de collaborer à cette nouvelle initiative qu'est le Vendredi fou d'ici », déclare Damien Silès, directeur général du CQCD.

« Les initiatives comme le Vendredi fou d'ici nous aident à promouvoir l'achat local tout au long de l'année. Quand on achète des produits d'ici, c'est tout le Québec qui y gagne, et je suis fier de voir notre communauté d'affaires se mobiliser pour la cause », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2022, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance des produits. À ce jour, l'organisme a octroyé à plus de 145 entreprises et à plus de 53 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

SOURCE Les Produits du Québec

Renseignements: Alix Chartrand, Directrice, Mongeau Pellerin & Co, 514 318-5609, [email protected]