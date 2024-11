L'engouement pour l'achat local vérifié prend de l'ampleur : cinq nouveaux détaillants se joignent au mouvement

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Les Produits du Québec est fier d'annoncer cinq nouveaux partenariats avec des détaillants de renom : Mondou, Signé Local, Familiprix, l'Aubainerie et Toys"R"Us. Cette croissance témoigne de l'engagement grandissant des détaillants envers la promotion de l'achat local vérifié. En permettant de repérer plus facilement les produits non alimentaires d'ici, que ce soit en magasin ou en ligne, ces nouveaux partenaires répondent à un besoin de transparence de plus en plus grand des consommateurs. Ils renforcent également un mouvement déjà soutenu par des enseignes comme Canac, Tanguay, Matelas Bonheur, Canadian Tire, BMR, SAIL, Oberson, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose, Souris Mini, Walmart et Amazon.

Une récente étude de la firme économique AppEco confirme d'ailleurs l'importance de l'origine des produits dans les décisions d'achat des Québécois. Pour des produits de qualité similaire, 50 % de la décision repose sur la provenance, l'autre 50 % étant attribué au prix.

En ce sens, ces partenariats stratégiques offrent aux entreprises québécoises une visibilité accrue et multiplient les occasions pour les consommateurs de découvrir et de choisir des biens produits, fabriqués ou conçus ici, contribuant ainsi à l'économie locale.

« Chaque détaillant qui mise sur Les Produits du Québec renforce notre économie. Bravo aux cinq nouveaux partenaires! J'invite les autres détaillants à leur emboîter le pas : acheter local, c'est soutenir nos entreprises, créer des emplois durables et réduire notre empreinte carbone! »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie

« L'intérêt grandissant pour l'achat local est un signe encourageant pour les entreprises d'ici. Ces nouvelles collaborations avec des détaillants renommés contribuent non seulement à élargir l'accès aux produits locaux, mais aussi à renforcer la notoriété des marques de certification Produit au Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec, qui sont synonymes de crédibilité et de fiabilité pour les consommateurs et les détaillants. »

- Elfi Morin, directrice générale, Les Produits du Québec

« En tant qu'entreprise familiale québécoise, Mondou est fière de s'associer à Les Produits du Québec pour faciliter le repérage en magasin des produits de chez nous. Depuis nos débuts, nous avons tissé des liens solides avec des fournisseurs locaux, et cette collaboration s'intègre naturellement à notre démarche de promotion des produits de qualité québécois pour le bien-être des animaux de compagnie. Les marques de certification Les Produits du Québec offrent à notre clientèle un repère fiable, et nous sommes particulièrement fiers que notre marque Vetdiet, vérifiée "Fabriqué au Québec," en fasse partie. »

- Alexandre Proulx, directeur Marchandisage et gestion de catégories, Mondou

« Depuis sa création en 2015, Signé Local a pour mission de promouvoir les produits conçus et fabriqués au Québec. Nous sommes fiers de présenter les produits d'environ 200 fabricants québécois, car nous croyons que l'achat local est le moyen le plus concret pour soutenir notre économie. Chaque dollar dépensé chez un fabricant local est réinjecté dans notre communauté, créant un effet multiplicateur qui favorise la croissance de nombreuses entreprises d'ici. De plus, l'achat local est une action tangible pour protéger l'environnement en privilégiant des produits à empreinte écologique réduite grâce à des distances de transport plus courtes. »

- Dawei Ding, président-directeur général, Signé Local

« Des soins pour l'humain et la planète. Chez Familiprix nous sommes persuadés que la santé et le mieux-être au quotidien de nos patients sont indissociables de celle de la planète. En choisissant d'être partenaire avec Les Produits du Québec, on souligne l'importance de valoriser les produits d'ici et de renforcer le lien entre les producteurs locaux et les consommateurs. »

- Julie Larichelière, directrice marketing, Familiprix

« Chez Aubainerie, l'achat local est bien plus qu'un engagement : c'est une fierté et une responsabilité. Ancrée dans les communautés québécoises depuis plus de 80 ans, notre entreprise mise sur le talent et le savoir-faire québécois pour offrir des produits de qualité, conçus pour répondre aux besoins des familles d'ici. En devenant partenaire de Les Produits du Québec, nous renforçons notre mission de promouvoir l'économie locale et de contribuer à un avenir plus durable pour notre belle province. »

- Ginette Harnois, vice-présidente, Expérience clients, Aubainerie

« Toys"R"Us fait partie non seulement du commerce de détail québécois depuis plus de 35 ans, mais aussi de nos communautés québécoises depuis plus de 35 ans. Le soutien des produits locaux est lié à nos valeurs fondamentales, car le succès provient de la promotion d'environnements remplis de culture, d'innovation, d'excellence et de plaisir. Les Produits du Québec est un excellent partenaire pour nous aider à communiquer ce que nous offrons déjà dans notre merveilleuse province, mais il sera également une excellente source d'occasions futures pour Toys"R"Us et pour nos clients. »

- Barbara Hall, vice-présidente régionale - Est du Canada, Toys"R"Us Canada

Faits saillants

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certification, soit Produit du Québec , Fabriqué au Québec et Conçu au Québec, à plus de 187 entreprises et près de 93 000 produits vérifiés.

du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certification, soit , et à plus de 187 entreprises et près de 93 000 produits vérifiés. 69 % des Québécois affirment qu'ils seraient portés à choisir des produits québécois non alimentaires s'ils étaient facilement repérables et que la décision finale du choix de produits est prise sur les lieux de vente, que ce soit en ligne ou en magasin.

En partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Les Produits du Québec lancera le 18 novembre la deuxième édition du mouvement Vendredi fou d'ici. En continuité avec les cinq partenariats annoncés, cette initiative mettra en lumière les meilleures adresses pour profiter des offres du Vendredi fou, tout en encourageant l'achat local et vérifié.

Faits saillants de l'étude « La valeur des marques de certification » réalisée la firme économique AppEco

Les consommateurs sont plus sensibles à la provenance des produits et ils sont enclins à encourager les entreprises d'ici. En effet, 50 % de la décision d'achat est influencée par la marque ou l'origine du produit pour des produits de qualité similaire. L'autre 50 % étant le prix.

Les Québécois sont prêts à payer en moyenne 40 % de plus pour un produit vérifié Les Produits du Québec comparé à un produit importé de Chine, et 25 % de plus par rapport à un produit venant des États-Unis. Cela démontre la forte valeur perçue des marques de certification Les Produits du Québec dans leurs choix d'achat.

du Québec comparé à un produit importé de Chine, et 25 % de plus par rapport à un produit venant des États-Unis. Cela démontre la forte valeur perçue des marques de certification du Québec dans leurs choix d'achat. Les Québécois sont prêts à payer en moyenne 10 % de plus pour un produit vérifié Les Produits du Québec comparé à un produit avec une étiquette « Québec » sans vérification externe.

du Québec comparé à un produit avec une étiquette « Québec » sans vérification externe. En général, les femmes et les personnes de plus de 35 ans sont plus enclines à payer davantage pour des produits vérifiés. Avoir un revenu plus élevé influence aussi cette disposition pour certains types de produits.

L'analyse, réalisée grâce à la participation d'un vaste échantillon de 2 801 Québécois, montre que les marques de certification Les Produits du Québec apportent une réelle valeur ajoutée pour des produits de qualité comparable, que ce soit pour les fabricants, les détaillants ou les consommateurs.

du Québec apportent une réelle valeur ajoutée pour des produits de qualité comparable, que ce soit pour les fabricants, les détaillants ou les consommateurs. Toutefois, la première étude, intitulée L'impact concret de l'achat local et publiée l'hiver dernier, a démontré, pour l'échantillon de produits observés, qu'il ne coûte pas systématiquement plus cher d'acheter local, lorsqu'on compare des produits de qualité similaire.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

