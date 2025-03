Budget du Québec : une reconnaissance claire de l'importance de consommer local

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Les mesures budgétaires annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec envoient un signal fort en faveur de l'achat local selon Les Produits du Québec. À l'heure où les tensions commerciales avec les États-Unis fragilisent nos chaînes d'approvisionnement, la priorisation des entreprises québécoises s'avère un levier économique et stratégique incontournable.

Rappelons que face à l'ultimatum du président des États-Unis, 84 % des Québécois ont l'intention de privilégier l'achat local. Pour y parvenir, 86 % affirment que la présence d'un logo qui garantit la provenance du produit les aiderait. Autrement dit, les Québécois sont prêts à changer certaines habitudes de consommation.

« Faciliter le repérage des produits québécois est une réponse concrète aux défis tarifaires et à l'instabilité économique qui en découle. Nous ne pouvons que saluer la volonté du gouvernement de faire de la consommation locale un pilier de notre souveraineté économique.», soutient Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

L'organisme espère aussi que ce budget mènera à d'autres mesures concrètes, comme l'intégration formelle d'un critère favorisant les entreprises ayant obtenu les marques de certification Les Produits du Québec dans les appels d'offres et les approvisionnements publics.

Les Produits du Québec en profite pour réitérer sa pleine collaboration avec le gouvernement afin d'assurer la mise en œuvre de ces engagements en cette période cruciale pour l'économie d'ici.

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

