VELOVOLT : une campagne qui permet de repenser la mobilité des personnes

Après un premier déploiement dans plusieurs régions en 2025, le projet se poursuit jusqu'en novembre 2026 et bénéficiera au total à 11 régions du Québec. La campagne vise à mieux comprendre le potentiel du VAE dans les déplacements vers le travail et à démontrer comment ce mode de transport peut s'intégrer dans le quotidien des Québécoises et Québécois.

« Le vélo à assistance électrique offre une option accessible et efficace pour les trajets de tous les jours. Avec Vélovolt, nous voulons donner aux travailleuses et travailleurs la possibilité d'en faire l'expérience dans leur quotidien et de constater les avantages qu'il peut apporter », souligne Myriam Nadeau, directrice générale du RCEM.

LocoMotion, un réseau québécois de mobilité partagée favorisant le prêt et l'emprunt de véhicules au sein des communautés locales, s'est également associée au projet. L'organisation a développé une extension à sa plateforme en ligne afin de faciliter le prêt et l'emprunt de VAE entre les personnes participantes. Une innovation qui simplifie encore davantage le partage de vélos au sein des organisations qui participent au projet.

Une solution concrète pour réduire l'utilisation de l'auto solo

Aujourd'hui, 78 % des Québécoises et Québécois utilisent la voiture pour se rendre au travail, alors qu'environ le tiers vivent à moins de cinq kilomètres de leur emploi, une distance particulièrement bien adaptée au VAE.

Pour encourager un changement durable, la campagne Vélovolt propose également des essais éclairs en milieu de travail, des activités de sensibilisation et un accompagnement auprès des employeurs et des acteurs de la mobilité. Des kiosques pour le grand public sont aussi prévus d'ici la fin du projet en mai 2027.

« En encourageant le transport actif au quotidien, la campagne Vélovolt favorise de meilleures habitudes de vie tout en permettant de réduire le coût des déplacements et leur empreinte carbone. Les essais de VAE en milieu de travail permettent aux gens de se rendre compte que le vélo à assistance électrique est un mode qui peut leur convenir en plus de leur faire économiser de l'argent tout en investissant dans leur santé physique et mentale », précise Myriam Nadeau.

Des résultats déjà prometteurs

La première phase de Vélovolt, réalisée entre 2021 et 2024, a démontré des retombées concrètes :

73 % des organisations participantes ont mis en place des mesures favorables au vélo après les essais;

42 % des participant(e)s ont modifié leurs habitudes de déplacement domicile-travail;

37 % des participant(e)s ont réduit l'utilisation de leur voiture pour leurs déplacements utilitaires.

Pour assurer le déploiement de la campagne, le RCEM s'appuie sur les centres d'expertise en mobilité (CEM) présents dans toutes les régions du Québec. Les CEM jouent un rôle central dans la mise en œuvre des essais de VAE, la mobilisation des acteurs locaux et l'accompagnement des employeurs participants. Ils contribuent également au recrutement des organisations qui prennent part à la campagne.

Liste des organisations participantes en 2026

Centre-du-Québec (Roulons VERT)

Cégep de Victoriaville

MRC Arthabaska

Estrie (Centre d'expertise en mobilité de l'Estrie)

Tekna

Café Williams

Montréal (MOBA et MOVIA)

Les services EXP

CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal

Espace pour la vie

Cégep Marie-Victorin

TS Imagine

Service de l'habitation - Ville de Montréal

Outaouais (MOBI-O)

Ed Brunet et Associés

CIMA+

Québec et Chaudière-Appalaches (Mobili-T)

Hydro-Québec (site de Rimouski)

Cégep de Rimouski

Saguenay-Lac-Saint-Jean (TRACÉ)

Université du Québec à Chicoutimi

Zoo sauvage de Saint-Félicien

Cégep de St-Félicien

Pour obtenir plus d'informations sur la campagne Vélovolt dans votre région, vous pouvez communiquer avec le RCEM au [email protected]

Vélovolt est une campagne d'essais, de recherche et de promotion du VAE, coordonnée par Équiterre. Le projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Le projet est également soutenu par le Fonds Climat du Grand Montréal ainsi que par le programme de dons et commandites d'Hydro-Québec.

SOURCE Réseau des centres d'expertise en mobilité (RCEM)

Informations : Myriam Nadeau, Directrice générale du RCEM, 819-930-4332