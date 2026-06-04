Destinations partagées : la solution Allons covoiturage se déploie dans la grande région de Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Mobili-T, en collaboration avec Greenplay, annonce le lancement de Destinations partagées, une initiative visant à améliorer l'accessibilité aux sites touristiques, événementiels et de loisirs de la grande région de Québec grâce à l'application Allons covoiturage. Cette initiative est réalisée avec le soutien financier de la Ville de Québec et de Desjardins, dans le cadre de l'Accélérateur de la transition écologique coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD).

« Avec Destinations partagées, nous souhaitons lever un frein bien réel à l'accès aux activités touristiques et de loisirs : celui du transport. En facilitant le covoiturage à l'échelle de la région, nous proposons une solution concrète, collaborative et adaptée aux particularités du territoire, qui permet à la fois de mieux connecter les communautés et de réduire l'empreinte environnementale des déplacements. »

- Valérie Marcon, directrice générale de Mobili-T

Le jumelage intelligent au service de la mobilité durable

Afin de jumeler efficacement les personnes conductrices et passagères selon leurs trajets et leurs horaires, l'initiative Destinations partagées s'appuie sur la solution technologique Allons covoiturage, développée par Greenplay. Un algorithme d'optimisation permet de réduire les kilomètres superflus, maximisant ainsi l'efficacité des parcours, et ce, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

Valoriser et récompenser les comportements écoresponsables

La solution de covoiturage intègre également un programme de valorisation qui permet aux personnes utilisatrices d'accumuler des points échangeables contre des récompenses offertes par des commerces locaux. Ces incitatifs visent à encourager l'adoption du covoiturage tout en favorisant un changement durable des comportements en matière de mobilité.

Disponibilité et modalités d'utilisation

L'application Allons covoiturage est accessible dès maintenant et gratuitement en téléchargement sur les plateformes iOS et Android. Conçue pour simplifier la mobilité durable, la solution s'adresse à différents profils :

Personnes conductrices : Permet de partager les frais de déplacement tout en optimisant les trajets quotidiens ou occasionnels;

Permet de partager les frais de déplacement tout en optimisant les trajets quotidiens ou occasionnels; Personnes passagères : Offre une alternative économique pour se rendre sur les lieux d'activités, sans avoir à penser aux contraintes de stationnement, ce qui facilite la découverte du territoire de la grande région de Québec et favorise l'intégration sociale par le partage de trajets;

Offre une alternative économique pour se rendre sur les lieux d'activités, sans avoir à penser aux contraintes de stationnement, ce qui facilite la découverte du territoire de la grande région de Québec et favorise l'intégration sociale par le partage de trajets; Les gestionnaires de sites touristiques et événementiels : Constitue un levier pour améliorer l'accessibilité de leurs infrastructures de manière écoresponsable et pour potentiellement réduire la pression sur leur stationnement.

« On ne peut pas parler de tourisme durable sans parler de mobilité. Avec Destinations partagées, la Ville appuie une solution simple et collaborative qui permet à la fois d'améliorer l'expérience de nos visiteurs tout en générant des bénéfices pour les usagers, les commerçants locaux comme l'environnement. Chaque initiative de ce genre contribue à améliorer la fluidité des déplacements dans notre région. Son succès repose maintenant sur l'engagement du milieu à l'intégrer et à la faire connaître. »

- Yannick Fauteux, président du Réseau de transport de la Capitale et

conseiller municipal responsable de la mobilité des biens et des personnes

« La proposition de Destinations partagées vient diversifier les options de mobilité sur le territoire. En facilitant le covoiturage vers des destinations prisées et des événements populaires, elle a le potentiel de diminuer la congestion et la surcharge des stationnements à destination. Surtout, elle améliore l'accessibilité de différents milieux de loisirs et de plein air pour les personnes qui ne possèdent pas de véhicule. »

- Nicolas Girard, directeur général du FAQDD

Pour planifier un trajet vers les sites touristiques, les citoyen•nes de Québec sont invité•es à télécharger l'application Allons covoiturage. Pour obtenir plus d'informations sur l'initiative, consulter la page dédiée à Destinations partagées sur le site Internet de Mobili-T.

À propos de Mobili-T

Mobili-T est un organisme à but non lucratif mandaté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, dont la mission consiste à rendre les diverses alternatives à l'auto solo accessibles et attrayantes en accompagnant les employeurs, les municipalités, et le milieu touristique et événementiel dans la mise en place de solutions adaptées qui favorisent et facilitent une mobilité durable dans leur contexte. Actif depuis 2007, Mobili-T déploie ses activités dans l'Est du Québec. Son équipe est composée de personnes passionnées et expérimentées qui sont formées à l'élaboration de stratégies d'intervention sur mesure en fonction des besoins spécifiques et des problématiques de mobilité.

À propos de Greenplay

Fondée en 2016, Greenplay est une entreprise québécoise dont la mission consiste à inspirer les communautés à adopter des comportements favorables au développement durable grâce à des solutions technologiques innovantes, fiables et simples d'utilisation. En plaçant l'humain et l'innovation au cœur de son approche, l'organisation conçoit et déploie des outils concrets qui facilitent le passage à l'action, en particulier dans les contextes de mobilité. Greenplay a notamment développé la solution Allons covoiturage, pensée pour répondre aux réalités des acteurs du tourisme, du loisir et de l'événementiel. À travers ses initiatives, cette dernière contribue à rendre les pratiques de mobilité durable plus accessibles, structurées et ancrées dans les dynamiques locales.

SOURCE Réseau des centres d'expertise en mobilité (RCEM)

Renseignements : Francesca Jacob-Thibault, Chargée de projets communication et mobilisation, Mobili-T, 418-569-8707, [email protected]