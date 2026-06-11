Cette année encore, le Défi sans auto solo est de retour en septembre !

GATINEAU, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Défi sans auto solo revient pour une 18e édition, durant tout le mois de septembre. C'est un moment pour les entreprises, les institutions et les établissements d'encourager leurs équipes, leur communauté étudiante et leurs proches à utiliser des modes de transport durables comme l'autobus, le métro, la marche, le vélo ou le covoiturage.

Défi sans auto solo, une initiative du RCEM

Pendant le Défi, les participantes et participants sont invités à essayer des alternatives à l'auto solo. Chaque déplacement alternatif enregistré dans l'application mobile du Défi permet d'accumuler des points, qui peuvent ensuite être échangés contre des chances de remporter des prix et des récompenses.

« Notre but est de donner un aspect ludique à l'effort, tout en valorisant l'aspect collégial de la compétition. Faire le premier pas n'est pas toujours évident, mais lorsque la démarche est mise en valeur dans son lieu de travail ou d'études, cela peut donner envie de se lancer et d'utiliser d'autres formes de mobilité » explique Myriam Nadeau, directrice générale du Réseau des centres d'expertise en mobilité (RCEM).

Au-delà de son aspect ludique, le Défi sans auto solo est une occasion d'essayer différentes façons de se déplacer et, à son propre rythme, de voir lesquelles peuvent s'intégrer au quotidien. En plus de courir la chance de remporter des prix, les participantes et participants pourront constater que certaines options de déplacement peuvent contribuer à réduire certaines dépenses liées au transport, notamment les frais d'essence et de stationnement.

Pour les entreprises, les établissements et les institutions, le Défi représente une façon simple et rassembleuse de mobiliser leurs équipes autour d'un objectif commun. Accessible aux organisations de toutes tailles, il permet de sensibiliser les milieux de travail et d'enseignement aux différentes options de mobilité, tout en encourageant la participation et l'engagement des équipes.

Le Défi sans auto solo est l'un des projets phares menés par le Réseau des centres d'expertise en mobilité (RCEM). Cette initiative nationale vise à favoriser l'adoption graduelle d'alternatives à l'auto solo en encourageant le recours à des modes de déplacement plus durables.

Lors de l'édition 2025, le Défi sans auto solo a rassemblé 3 747 personnes participantes et 232 organisations à travers le Québec. Leur engagement a permis de parcourir 1 726 684 kilomètres de manière durable et a permis d'éviter l'émission de 301 189 kg de CO₂ équivalent. Ces résultats illustrent l'impact concret que peuvent avoir les changements d'habitudes de déplacement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, en plus de contribuer à rendre les alternatives à l'auto solo plus visibles et attrayantes.

« Pour le RCEM et ses membres, le Défi sans auto solo est un projet attendu chaque année, notamment parce que, pour certaines organisations, il constitue le prétexte parfait pour mettre de l'avant la mobilité durable auprès de leurs équipes. Nous sommes également fiers de constater qu'à la suite du Défi, plusieurs organisations choisissent de poursuivre leurs efforts et de mettre en place des actions concrètes en mobilité durable » souligne Myriam Nadeau.

N'attendez plus, c'est le moment de relever le Défi!

Les organisations ayant déjà participé au Défi peuvent dès maintenant se reconnecter à leur tableau de bord et faire la promotion de l'évènement auprès de leurs équipes. Les entreprises, établissements et institutions qui souhaitent prendre part au Défi pour une première fois sont invités à s'inscrire dès maintenant. La création d'un compte de coordonnateur ou coordonnatrice se fait directement à partir du portail d'inscription.

SOURCE Réseau des centres d'expertise en mobilité (RCEM)

Informations : Myriam Nadeau, Directrice générale du RCEM, 819-930-4332