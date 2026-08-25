VELAN ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Nouvelles fournies parVelan Inc.
25 août, 2026, 20:44 ET
MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Velan Inc. (la "société") (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 juillet 2026 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société tenue le 25 août 2026 à Montréal (Québec).
Voici les résultats détaillés de l'élection :
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Candidat
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Résultat
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Votes pour
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% des
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Votes
|
%
des votes
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Patrick G. Duncan
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élu
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72 495 487
|
99,97 %
|
19 655
|
0,03 %
|
Suzanne Blanchet
|
élue
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72 496 978
|
99,97 %
|
18 164
|
0,03 %
|
Daniel Desjardins
|
élu
|
72 499 722
|
99,98 %
|
15 420
|
0,02 %
|
Shauna Gamble
|
élue
|
72 492 613
|
99,97 %
|
22 529
|
0,03 %
|
Edward Kernaghan
|
élu
|
72 340 743
|
99,76 %
|
174 399
|
0,24 %
|
Joshua Lundy
|
élu
|
71 724 833
|
98,91 %
|
790 309
|
1,09 %
|
James A. Mannebach
|
élu
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72 499 887
|
99,98 %
|
15 255
|
0,02 %
À la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil d'administration a nommé Patrick G. Duncan à titre de président du conseil et Daniel Desjardins à titre d'administrateur principal de la société.
Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil de la société sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca/).
SOURCE Velan Inc.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Imran Gibbons, Chef de la direction financière, Tél. : 438-817-9874
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