VELAN ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Velan Inc. (la "société") (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 juillet 2026 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société tenue le 25 août 2026 à Montréal (Québec).

Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat Résultat Votes pour % des

votes

pour Votes

contre % des votes

contre Patrick G. Duncan élu 72 495 487 99,97 % 19 655 0,03 % Suzanne Blanchet élue 72 496 978 99,97 % 18 164 0,03 % Daniel Desjardins élu 72 499 722 99,98 % 15 420 0,02 % Shauna Gamble élue 72 492 613 99,97 % 22 529 0,03 % Edward Kernaghan élu 72 340 743 99,76 % 174 399 0,24 % Joshua Lundy élu 71 724 833 98,91 % 790 309 1,09 % James A. Mannebach élu 72 499 887 99,98 % 15 255 0,02 %

À la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil d'administration a nommé Patrick G. Duncan à titre de président du conseil et Daniel Desjardins à titre d'administrateur principal de la société.

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil de la société sur le site Web de SEDAR+ ( www.sedarplus.ca/ ).

SOURCE Velan Inc.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Imran Gibbons, Chef de la direction financière, Tél. : 438-817-9874