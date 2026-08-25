VELAN ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

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Velan Inc.

25 août, 2026, 20:44 ET

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Velan Inc. (la "société") (TSX: VLN) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 juillet 2026 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société tenue le 25 août 2026 à Montréal (Québec).

Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat

Résultat

Votes pour

% des 
votes
pour

Votes
contre

%

des votes
contre

Patrick G. Duncan

élu

72 495 487

99,97 %

19 655

0,03 %

Suzanne Blanchet

élue

72 496 978

99,97 %

18 164

0,03 %

Daniel Desjardins

élu

72 499 722

99,98 %

15 420

0,02 %

Shauna Gamble

élue

72 492 613

99,97 %

22 529

0,03 %

Edward Kernaghan

élu

72 340 743

99,76 %

174 399

0,24 %

Joshua Lundy

élu

71 724 833

98,91 %

790 309

1,09 %

James A. Mannebach

élu

72 499 887

99,98 %

15 255

0,02 %

À la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil d'administration a nommé Patrick G. Duncan à titre de président du conseil et Daniel Desjardins à titre d'administrateur principal de la société. 

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil de la société sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca/).

SOURCE Velan Inc.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Imran Gibbons, Chef de la direction financière, Tél. : 438-817-9874

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