Velan annonce la clôture de la vente de la participation de son actionnaire contrôlant à Birch Hill ainsi que des changements à la direction générale et à la direction financière pour soutenir sa prochaine phase de croissance

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Velan Inc. (TSX: VLN) (« Velan » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente, par son actionnaire contrôlant, Société Holding Velan Ltée (« Holding Velan »), de sa participation de contrôle dans la Société à des fonds gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »), de même que des changements prévus au conseil d'administration et au sein de la haute direction qui marquent la prochaine phase de la croissance stratégique de Velan.

Holding Velan, unique porteur des 15 566 567 actions à droit de vote multiple de la Société et détenteur d'une action à droit de vote subalterne, représentant environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 92,8 % de l'ensemble des droits de vote qui y sont rattachés, a vendu sa participation à Birch Hill au prix de 13,10 $ CA par action, pour un produit brut total de 203 922 040,80 $ CA revenant à Holding Velan et à deux autres entités ayant des liens avec des actionnaires de Holding Velan (l'« Opération Holding Velan »).

Dans le cadre d'une restructuration préalable à la clôture, Holding Velan a converti 2 290 075 de ses actions à droit de vote multiple en un nombre identique d'actions à droit de vote subalterne. Par conséquent, à la clôture de l'Opération Holding Velan, Birch Hill a acquis 13 276 492 actions à droit de vote multiple et 2 290 076 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 91,9 % de l'ensemble des droits de vote qui y sont rattachés.

Bien que Velan ne fût pas partie à l'Opération Holding Velan, la Société a facilité la réalisation de l'opération conformément à la convention de coopération conclue avec Birch Hill, comme il avait déjà été annoncé le 14 janvier 2026, notamment en ce qui concerne l'obtention des approbations réglementaires applicables.

Comme l'avait déclaré Pierre Schuurmans, chef de l'exploitation et associé de Birch Hill, au moment de l'annonce de l'opération : « Nous avons un immense respect pour l'héritage de 75 ans que la famille Velan a bâti, ancré dans des décennies d'excellence en ingénierie et d'expertise en fabrication dans des secteurs industriels essentiels à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'investir dans une société qui possède un héritage québécois aussi solide et une présence internationale aussi importante. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ces bases et de soutenir la croissance et l'innovation continues de la Société. »

À la suite de la clôture de l'Opération Holding Velan, Velan annonce des changements à son conseil d'administration (le « Conseil ») ainsi qu'au sein de sa haute direction, lesquels reflètent la trajectoire de croissance de la Société et soutiennent la continuité de ses activités.

Ivan Velan, Peter Velan, Rob Velan et Tom Velan, qui siégeaient chacun au Conseil à titre de représentants de l'ancien actionnaire contrôlant de la Société, ont démissionné du Conseil de Velan. La Société les remercie de leurs nombreuses années de service et de leur contribution.

Patrick Duncan, associé chez Birch Hill, a été nommé président du Conseil. Joshua Lundy, Jim Mannebach et Shauna Gamble ont été nommés au Conseil à titre de candidats désignés par Birch Hill, Mme Gamble siégeant à titre d'administratrice indépendante. Daniel Desjardins, Edward Kernaghan et Suzanne Blanchet continueront d'agir à titre d'administrateurs indépendants, et Daniel Desjardins a été nommé administrateur principal.

Jim Mannebach prendra sa retraite à titre de chef de la direction de la Société et quittera également ses fonctions de président du Conseil. Comme il est indiqué ci-dessus, il demeurera administrateur de la Société et appuiera en outre la transition pendant une certaine période. La Société lui est reconnaissante du leadership dont il a fait preuve durant cette importante période de transition.

« Au nom du Conseil, je tiens à remercier Jim de son leadership constant pendant une période de transition importante pour Velan, a déclaré Daniel Desjardins, administrateur indépendant de la Société. Après avoir d'abord exercé ses fonctions à titre intérimaire, Jim a assumé le rôle de chef de la direction et a aidé la Société à traverser cette période avec rigueur et stabilité. Nous lui sommes reconnaissants de sa contribution et sommes heureux qu'il continue d'appuyer Velan à titre de membre du Conseil. »

Dans le cadre de cette transition, Rishi Sharma, un dirigeant chevronné de Velan et ancien chef de la direction financière de la Société, a été nommé président et chef de la direction. Imran Gibbons, auparavant vice-président, Planification et analyse financières mondiales, a été nommé chef de la direction financière.

« Je tiens à remercier Jim et la famille Velan de leur appui, de leurs conseils et de la possibilité qui m'a été offerte au cours des quatre dernières années. Je suis également honoré et sincèrement reconnaissant envers l'équipe de Birch Hill et le Conseil de la confiance qu'ils m'accordent en me confiant cette nouvelle occasion exceptionnelle. Grâce aux transactions stratégiques réalisées au cours des deux dernières années, Velan est bien positionnée pour entreprendre sa prochaine phase de croissance. Nous pouvons compter sur une équipe hautement qualifiée, une expertise technique reconnue et un engagement solide envers nos clients partout dans le monde. Avec l'appui du plan d'investissement à long terme de Birch Hill, nous sommes bien placés pour accélérer l'exécution de notre stratégie, investir dans les capacités qui renforceront notre compétitivité et continuer à bâtir une entreprise plus forte au bénéfice de nos employés, de nos clients et de nos actionnaires. Je suis très enthousiaste à l'égard de notre avenir », a déclaré M. Sharma.

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle prévoit conclure une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 80 millions de dollars américains auprès d'une importante institution financière canadienne. La facilité devrait avoir une durée de cinq ans et venir à échéance en juin 2031. La nouvelle facilité de crédit renforcera la structure financière de Velan grâce à une liquidité accrue, une plus grande résilience et un coût du capital réduit. Elle devrait servir à rembourser d'autres dettes en Amérique du Nord au moment de la clôture de la facilité et être utilisée par la suite pour les besoins généraux de l'entreprise.

Conseillers de la Société et de Holding Velan

Financière Banque Nationale est le conseiller financier de la Société. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de la Société, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique du Comité spécial, et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de Holding Velan.

Conseillers de Birch Hill

Valeurs Mobilières TD Inc. est le conseiller financier exclusif de Birch Hill. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de Birch Hill.

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle au monde. La Société, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 295 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice, compte environ 1 200 employés et exploite des usines dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VLN ».

À propos de Birch Hill

Birch Hill est une société canadienne de capital-investissement de taille moyenne qui stimule depuis longtemps la croissance des sociétés de son portefeuille et génère des rendements pour ses investisseurs. Établie à Toronto, Birch Hill compte actuellement plus de 6 milliards de dollars de capitaux sous gestion. Depuis 1994, l'entreprise a effectué plus de 74 investissements, don't 60 ont été entièrement réalisés. Aujourd'hui, les 14 entreprises partenaires de Birch Hill représentent collectivement l'une des plus grandes sociétés du Canada, avec un chiffre d'affaires total de plus de 9 milliards de dollars et comptant plus de 40 000 employés.

Information selon le système d'alerte fournie par Birch Hill

Conformément aux exigences du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, Birch Hill déposera une déclaration selon le système d'alerte concernant l'Opération Holding Velan, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte sera déposée auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes et publiée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. On peut obtenir de plus amples renseignements et une copie de la déclaration selon le système d'alerte auprès de Birch Hill, au 81 Bay Street, Unit 4510, Toronto (Ontario) M5J 0E7, ou en téléphonant au 416-775-3800.

Mise en garde et déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la stratégie de la Société, les déclarations relatives à la nouvelle facilité de crédit renouvelable de la Société et d'autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes de nature prospective comme « peut », « sera », « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « pourrait », « devrait », « envisager », « perspectives », « prévisions », « anticiper », « prévoir », « poursuivre », ou à la forme négative de ces termes, de leurs variantes ou de termes semblables. Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses raisonnables, la nature de ces déclarations prospectives les expose à un certain nombre de facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les attentes et les plans de la direction qui ressortent de ces déclarations prospectives et les résultats réels. La Société avertit les investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour prendre une décision d'investissement à l'égard de ses titres. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci, et la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces déclarations, par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Personnes-ressources:

Imran Gibbons, Chef de la direction financière et administrative

Velan Inc.

+1 438 817 9874

[email protected]

Sabine Hawa, Communications avec les médias

Crestview Strategy

+ 1 438 223 3720

[email protected]

SOURCE Velan Inc.