L'ingénieure biomédicale chevronnée apporte son expertise en développement de dispositifs médicaux pour promouvoir l'innovation en administration de médicaments transdermiques

LODI, Wisconsin, 2 octobre 2025 /CNW/ - Vector Science & Therapeutics annonce aujourd'hui la nomination de Tabitha Hendren au poste de directrice, ingénierie et conception. Hendren relèvera de Tom Bachinski, responsable de la technologie.

Hendren possède plus de quatre ans d'expérience spécialisée en génie biomédical, en développement d'instruments médicaux et en recherche clinique. Elle est titulaire d'un Master et d'un Bachelor en génie biomédical de l'Université du Michigan. Hendren a occupé le poste d'ingénieure biomédicale chez ZetrOZ Systems depuis août 2021, où elle a dirigé les opérations de fabrication, les initiatives de recherche clinique et les projets de développement de produits.

« Le bilan éprouvé de Tabitha dans le développement de dispositifs médicaux, couplé à sa passion pour l'amélioration des résultats pour les patients et à son expertise dans la traduction de la recherche en applications pratiques, s'harmonisent parfaitement avec notre vision », déclare Tom Bachinski, responsable de la technologie.

Bill Jackson, chef de la direction, souligne l'importance stratégique de cette nomination : « En ce moment charnière de l'évolution de Vector, l'ingénierie jouera un rôle essentiel dans notre succès. Tabitha apporte l'esprit novateur et l'excellence technique dont nous avons besoin pour développer des produits de pointe qui répondent aux priorités cliniques et qui s'intègrent facilement au flux de travail des médecins et au mode de vie des patients ».

« Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec Tom et l'équipe de Vector pour élaborer des solutions novatrices qui peuvent avoir une incidence significative sur les soins aux patients », déclare Hendren. « L'engagement de l'entreprise à l'égard de la recherche de pointe et de l'avancement thérapeutique offre une occasion incroyable d'aider à offrir des traitements qui changent la vie des patients. »

Dans le cadre de son nouveau poste, Hendren supervisera les fonctions d'ingénierie et de conception, dirigera les initiatives de développement de produits, gérera les processus de conception, de l'idéation à la finalisation, et collaborera entre les équipes pour offrir des solutions thérapeutiques novatrices.

À propos de Vector Science & Therapeutics

Créé en 2024 et basé à Lodi, au Wisconsin, Vector Science & Therapeutics développe des dispositifs biomécaniques et des plateformes actives d'administration de médicaments transdermiques pour permettre aux cliniciens de réaliser des interventions localisées non systémiques pour la gestion non narcotique de la douleur et la régénération des tissus musculo-squelettiques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2786474/Vector_Sciences_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Vector Sciences & Therapeutics

CONTACT : Relations avec les investisseurs : Bill Jackson, chef de la direction, Vector Science & Therapeutics, [email protected]