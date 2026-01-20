CALGARY, AB, le 20 janv. 2026 /CNW/ - VCA Canada, chef de file partout au pays en soins vétérinaires, a été nommée parmi les Meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens 2026. Cette distinction souligne l'engagement indéfectible de VCA Canada à offrir des milieux de travail exceptionnels et des programmes pour les jeunes en début de carrière.

Meilleur employeur pour les jeunes canadiens est un concours annuel qui reconnaît les employeurs à travers le Canada qui se démarquent dans leur secteur en offrant des milieux de travail exceptionnels et des programmes pour les jeunes professionnels. Les lauréats sont évalués en fonction de leurs initiatives visant à attirer et à retenir la relève, incluant les subventions pour les études, le mentorat et les programmes de formation.

« Cette reconnaissance témoigne avec fierté des contributions inspirantes de nos équipes partout au pays, » affirme Cathy Gaviller, directrice générale de VCA Canada. « D'un océan à l'autre, notre passion pour l'encadrement des jeunes talents, l'encouragement à la croissance et la création d'un milieu de travail inclusif nous motivent réellement, dans un esprit de mutualité et de passion partagée pour notre industrie. »

Reconnue pour ses efforts visant à offrir une expérience de pointe aux jeunes professionnels qui se lancent dans le domaine des soins vétérinaires, VCA Canada a été désignée comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens (2026). Les rédacteurs saluent tout particulièrement VCA Canada pour les stages pratiques proposés aux étudiants, son soutien à l'avancement professionnel grâce à des bourses d'études entièrement financées pour les techniciens en santé animale certifiés, et ses programmes innovants de bien-être financier, tels que les services de conseil et de cotisation équivalente à un REER pour les prêts étudiants.

En tant que membre du réseau Mars Veterinary Health, VCA Canada bénéficie d'un soutien continu et d'une mission commune : Un monde meilleur pour les animaux de compagnie. En investissant dans le développement professionnel et le bien-être de ceux et celles qui prennent soin des animaux, VCA Canada continue d'avoir un impact significatif sur l'avenir de la médecine vétérinaire et d'offrir une expérience enrichissante à ses Associés.

Pour en savoir plus sur le prix des Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens et sur le processus de sélection, veuillez consulter le site web des Meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens (contenu en anglais seulement). Vous pouvez également consulter notre article dans le magazine numérique des meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens (contenu en anglais seulement).

