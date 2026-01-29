CALGARY, Alberta, 29 janvier 2026 /CNW/ - Le réseau VCA Canada, chef de file national des soins vétérinaires, est fier d'annoncer sa nouvelle nomination parmi les meilleurs employeurs de l'Alberta pour 2026.

Le concours annuel des meilleurs employeurs de l'Alberta est organisé par les rédacteurs du palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. Ce prix récompense les employeurs dont le siège social est situé en Alberta, et qui se distinguent dans leur secteur en offrant un milieu de travail exceptionnel. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de huit critères, dont les avantages en matière de santé et de bien-être, la culture de travail, le perfectionnement professionnel et l'engagement communautaire.

« Cette reconnaissance comme l'un des meilleurs employeurs de l'Alberta depuis trois ans est une source de grande fierté, et témoigne du dévouement et de la passion de nos collaborateurs », a déclaré Cathy Gaviller, directrice générale de VCA Canada. « Leur travail d'équipe, leur culture inclusive et le soutien que nos collaborateurs s'apportent mutuellement fondent et inspirent notre attachement sincère à fournir des soins vétérinaires de qualité qui font vraiment la différence dans la vie des animaux de compagnie et des familles qui les accueillent. »

Les responsables du projet de palmarès des meilleurs employeurs de l'Alberta ont choisi VCA Canada pour l'ensemble de ses initiatives de mobilisation et de perfectionnement des salariés, notamment de généreuses primes de recommandation et de solides possibilités de croissance professionnelle à travers le mentorat, les programmes de développement des compétences et la prise en charge des frais de formation. Le réseau VCA Canada est par ailleurs salué pour son programme communautaire à fort impact, Paw It Forward (La patte tendue), qui démontre un engagement ferme en faveur du bien-être animal en proposant des soins essentiels, un accès à la nourriture et aux cliniques de vaccination pour les animaux de compagnie qui en ont besoin dans tout le pays.

Membre de Mars Veterinary Health, le réseau VCA Canada continue de progresser vers son objectif dans le cadre de son ambition collective : construire un MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Cette dernière distinction souligne la détermination de VCA Canada à créer un environnement stimulant qui inspire et soutient nos salariés. En accordant la priorité au bien-être et à la croissance professionnelle, VCA Canada améliore l'expérience de ses collaborateurs et se montre fidèle à notre objectif commun, tout en favorisant l'innovation et l'excellence en médecine vétérinaire et en contribuant à façonner l'avenir des soins prodigués aux animaux de compagnie.

Pour en savoir plus sur le prix des meilleurs employeurs de l'Alberta et sur le processus de sélection, veuillez consulter le site internet du palmarès des meilleurs employeurs de l'Alberta. Découvrez également nos articles dans le Calgary Herald, l'Edmonton Journal et le magazine numérique des meilleurs employeurs de l'Alberta.

À propos des hôpitaux vétérinaires VCA Canada

Chef de file des soins vétérinaires, le réseau d'hôpitaux vétérinaires VCA Canada s'engage pour l'avenir de la médecine vétérinaire. Sur plus de 150 sites répartis dans six provinces différentes, les hôpitaux vétérinaires VCA Canada s'emploient à avoir un impact positif sur les animaux de compagnie, leurs maîtres et les communautés locales en proposant des traitements de niveau mondial. Chaque hôpital VCA Canada peut se prévaloir de tout un héritage d'excellence et d'un sens du service qui le relient profondément à sa communauté locale. Le réseau VCA Canada, qui a rejoint la famille de marques Mars Veterinary Health en 2017, s'attache à prendre soin avec elle des plus fidèles compagnons de notre vie.

Pour en savoir plus sur VCA Canada, veuillez consulter le site vcacanada.com, ou retrouvez-nous sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Relations avec les médias

Lauren Batiuk

Vice-présidente chargée de la commercialisation et de la communication

403-541-0815

