Avis de nomination - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Madame Isabelle Saint-Germain à la direction de la biosphère

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Madame Isabelle Saint-Germain, à titre de nouvelle directrice de la Biosphère. Cette dernière succède à Monsieur Éric Vachon qui occupait le poste de directeur par intérim depuis 2019. Mme Saint-Germain débutera officiellement ses nouvelles fonctions le 12 juillet prochain.

Cette nomination fait suite à un rigoureux processus de dotation qui a été encadré par un comité de sélection multidisciplinaire.

Parcours académique et professionnel

Reconnue comme une gestionnaire engagée et déterminée, Isabelle Saint-Germain est détentrice d'un baccalauréat en sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Au cours des 25 dernières années, elle a développé une expertise dans les domaines de l'environnement, de l'innovation sociale et du développement international. Avant de se joindre à Espace pour la vie, Madame Saint-Germain était directrice principale, Engagement et développement, chez Oxfam Québec où elle a, entre autres, assuré le développement de diverses campagnes et projets d'engagement. Elle a également évolué pendant près de 17 ans au sein de l'organisme Équiterre à titre de directrice générale adjointe après avoir assumé la direction des programmes d'éducation en environnement, agriculture et commerce équitable.

Citations

« La nomination de Madame Saint-Germain constitue un atout indéniable. Sa grande expertise en matière d'environnement, d'innovation sociale et d'engagement du public en font la personne idéale pour mener à bien la mission de la Biosphère. Nous accueillons son arrivée à la direction avec grand enthousiasme », a déclaré Jocelyn Pauzé, responsable d'Espace pour la vie par intérim au sein du comité exécutif.

« Je suis ravie d'accueillir Isabelle Saint-Germain au sein d'Espace pour la vie en tant que directrice de la Biosphère. Elle est non seulement une gestionnaire chevronnée, mais elle possède aussi le leadership requis pour fédérer les aspirations de la communauté envers la mission de la Biosphère. Avec son impressionnante feuille de route en matière de sensibilisation et d'éducation aux enjeux environnementaux, il ne fait nul doute que Madame Saint-Germain contribuera à positionner Espace pour la vie comme un accélérateur de l'engagement citoyen envers la transition écologique, a souligné Julie Jodoin, directrice par intérim du service Espace pour la vie.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

