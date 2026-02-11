VAUDREUIL-DORION, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Face aux récents changements aux programmes d'immigration et à l'arrivée imminente du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges en 2028, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) demande officiellement une exception territoriale aux gouvernements fédéral et provincial pour protéger les travailleurs étrangers temporaires actuellement en emploi et faciliter le recrutement international futur.

Une situation unique qui exige une approche distincte

Les représentants des milieux économique et politique ainsi que des dirigeants d’entreprises de Vaudreuil-Soulanges ayant pris la parole lors de la conférence de presse, réunis aux côtés de maires et de gens d’affaires appuyant les demandes de Développement Vaudreuil-Soulanges. (Groupe CNW/Développement Vaudreuil-Soulanges)

La MRC de Vaudreuil-Soulanges se trouve dans une situation exceptionnelle. L'ouverture du nouvel hôpital créera plus de 3 500 emplois, exerçant une pression énorme sur un marché du travail déjà tendu. « Peu de territoires au Québec peuvent anticiper avec autant de précision l'ampleur de leurs besoins en main-d'œuvre, estimés à 10 000 nouveaux emplois d'ici 2030 », affirme Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et présidente de DEV.

Des entreprises menacées par l'incertitude

Les récents changements aux règles d'immigration arrivent au pire moment pour le territoire. « Le gouvernement vient littéralement saboter notre plan de match en matière de recrutement pour les prochaines années », déplore Jean-François Blanchard, PDG des CHSLD Manoir Harwood et Soulanges et président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec, qui emploie actuellement 48 travailleurs étrangers temporaires.

Chez Sanivac, chef de file québécois offrant une gamme complète de services sanitaires et environnementaux, la pénurie de main-d'œuvre et l'incertitude en matière de recrutement international forcent l'entreprise à envisager des scénarios qu'elle aurait préféré éviter. Le recrutement international demeure un levier complémentaire essentiel. Sans un accès prévisible et adapté à cette main-d'œuvre, le maintien des opérations et la pérennité des activités de l'entreprise se voient gravement compromis. « Notre volonté demeure de rester et de croître ici, cependant les conditions actuelles rendent cet objectif de plus en plus difficile à atteindre », indique Carolyne Houle, vice-présidente aux ressources humaines.

Des intégrations réussies menacées

Laurent Avril, vice-président production chez Fleury Michon Amérique à Rigaud, témoigne du succès des missions de recrutement international menées par DEV. Grâce à l'embauche de six travailleurs marocains, l'entreprise a pu augmenter sa capacité de production et prendre de nouveaux contrats. « Ces travailleurs sont maintenant bien intégrés à la région. Ils ont des logements, des voitures, et participent activement à la vie communautaire. Perdre ces employés nous imposerait de refuser des contrats et ralentir la croissance de l'entreprise. »

Francine St-Denis, directrice générale de Réseaux Vaudreuil-Soulanges, rappelle que la région s'est préparée de façon structurée à accueillir et intégrer les travailleurs étrangers grâce à des projets-pilotes financés par le gouvernement du Québec. « Notre modèle d'accompagnement fonctionne. Derrière chaque permis de travail, il y a des familles et des enfants qui se sont enracinés ici. L'intégration ne se fait pas du jour au lendemain : elle repose sur des efforts soutenus et un engagement collectif. Vaudreuil-Soulanges a fait sa part. Nous demandons de pouvoir continuer ce travail avec respect pour les parcours déjà entamés. »

Un appui économique régional et provincial

Pierjean Savard, président de Conteneurs Experts, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et administrateur de DEV, affirme que l'incertitude actuelle frappe directement les entreprises de Vaudreuil-Soulanges. « Ici, des employeurs solides doivent prendre des décisions difficiles simplement parce qu'ils n'ont plus de visibilité sur le renouvellement des permis de leurs travailleurs. À l'approche de l'ouverture d'un hôpital, qui génèrera plus de 3 500 emplois, refuser une approche territoriale fragilise inutilement notre économie locale. La démarche portée par le milieu reflète fidèlement les réalités observées par la FCCQ au quotidien dans les entreprises. »

Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, souligne la réalité particulière du territoire : « Vaudreuil-Soulanges n'est pas une région qui se développe au hasard, depuis plus de vingt ans, elle connaît une croissance démographique soutenue. Celle-ci s'appuie sur une planification rigoureuse encadrée par nos outils d'aménagement et notre politique de développement social et prévoit l'arrivée du nouvel hôpital qui générera un écosystème économique important bien au-delà des 3 500 emplois directs anticipés. La mesure transitoire que demande DEV n'est pas une faveur : c'est une question de cohérence avec ce que nous avons collectivement promis aux citoyens qui ont choisi notre territoire et qui contribuent activement à notre vitalité collective. Cette demande est une nécessité fondée sur nos besoins réels et sur notre responsabilité morale. »

Cinq demandes officielles

Le conseil d'administration de DEV et le milieu des affaires formulent cinq demandes aux gouvernements provincial et fédéral :

Une exception territoriale avec clause « grand-père » permettant le renouvellement simplifié des permis de travail pour tous les travailleurs étrangers temporaires actuellement en emploi dans la MRC. Un processus accéléré de recrutement international pour l'ensemble des entreprises du territoire, tous secteurs confondus. Des mesures spécifiques pour soutenir le recrutement nécessaire à l'ouverture et au fonctionnement du nouvel hôpital. Des mécanismes complémentaires pour soutenir les entreprises locales affectées par l'attraction de main-d'œuvre vers l'hôpital. Une présentation aux acteurs régionaux par Santé Québec de sa stratégie de recrutement pour permettre l'arrimage des initiatives de recrutement.

« Notre conseil d'administration nous a donné le mandat clair de soutenir nos entreprises face à cette crise. Nous n'avons pas attendu : depuis plusieurs années, DEV travaille activement sur l'enjeu de la main-d'œuvre », conclut Joanne Brunet, directrice générale de DEV. « Nous demandons que les gouvernements reconnaissent notre unicité territoriale et nous donnent les moyens d'agir pour combler 10 000 nouveaux postes d'ici 2030! »

À propos de Développement Vaudreuil-Soulanges

Membre du Réseau Accès PME, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) est l'organisme de développement économique délégataire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Acteur incontournable du territoire, DEV accompagne les entreprises, les organismes, les municipalités et les investisseurs à toutes les étapes de leurs projets, en offrant des services-conseils, du soutien technique et des solutions de financement alternatives. L'équipe de DEV travaille de concert avec ses partenaires pour stimuler l'entrepreneuriat, soutenir l'innovation, favoriser l'attraction et la rétention de main-d'œuvre, et renforcer la prospérité économique et sociale de la région.

SOURCE Développement Vaudreuil-Soulanges

Renseignements : Audrey Bourgon Touchette, Directrice, communications et promotion touristique, Développement Vaudreuil-Soulanges, [email protected] | 450 424-2262, poste 3235