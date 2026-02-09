VAUDREUIL-DORION, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ -

DATE : Mercredi, 11 février 2026

HEURE : 11 heures

LIEU : Pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (280, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion)

Madame Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et présidente de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) convie les représentants des médias à une conférence de presse afin d'interpeler les gouvernements du Canada et du Québec afin d'accorder une exception territoriale à la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matière d'immigration, une mesure jugée essentielle pour répondre aux besoins urgents de la région.

Dans un contexte marqué par le resserrement des règles d'immigration et l'ouverture prévue du nouvel hôpital en 2028, qui générera 3 500 nouveaux emplois, le territoire fait face à une pénurie de main-d'œuvre critique.

DEV estime qu'une intervention gouvernementale rapide, ciblée et adaptée à la réalité territoriale est indispensable afin de soutenir le développement économique et d'assurer la continuité et la qualité des services à la population.

Prendront aussi parole

Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Pierjean Savard, président de Conteneurs Experts inc., administrateur de DEV et président de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Jean-François Blanchard, PDG des CHSLD Manoir Harwood et Soulanges et président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec

Carolyne Houle, vice -présidente - Ressources humaines chez Sanivac

Laurent Avril, directeur d'usine chez Fleury Michon Amérique

Francine St-Denis, directrice générale de Réseaux

