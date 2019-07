Vaste chantier de 15 000 logements abordables - Le gouvernement du Québec remplit sa promesse et actualise le programme AccèsLogis Québec

QUÉBEC, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec remplit sa promesse en habitation et prend les moyens afin d'accélérer la réalisation de 15 000 nouveaux logements sociaux et abordables au cours des prochaines années.

Depuis les dernières années, le rythme de livraison des logements abordables était en diminution, en raison, entre autres, de subventions ne reflétant plus les coûts de réalisation. Dans l'objectif de relancer leur construction, le gouvernement a prévu dans son plus récent budget 260 M$ pour bonifier substantiellement le programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Les mesures annoncées entrent en vigueur dès maintenant et s'appliquent à tous les projets n'ayant pas encore franchi l'étape de l'engagement définitif. Une fois que toutes les unités déjà promises par le passé auront été livrées, cela portera leur nombre à 56 174 - comparativement à 40 703 au 31 décembre 2018.

CITATION :

« Grâce à notre investissement majeur de 260 M$ dans le programme AccèsLogis Québec, nous allons corriger l'inaction du passé en donnant une impulsion au domaine de l'habitation par la construction 15 000 nouveaux logements communautaires qui contribueront à stabiliser le marché locatif. C'est un vaste chantier d'avenir que nous entreprenons pour faciliter l'accès des familles et des aînés à un milieu de vie abordable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Voici la teneur des changements apportés :

Majoration de l'aide financière

Le coût maximal de réalisation admissible est majoré de 25 % pour tous les projets n'ayant pas encore franchi l'étape de l'engagement définitif, sauf ceux réalisés sur le territoire de la Ville de Montréal, qui dispose de sa propre enveloppe d'aide financière.

Des aides financières supplémentaires seront octroyées selon certaines particularités, par exemple :

pour des familles, des personnes seules et des personnes âgées autonomes (volet I), à l'exception des projets réalisés dans la ville de Montréal;



pour des projets en région dans des municipalités où le loyer médian est trop bas pour rentabiliser le projet;



pour des projets visant la transformation-recyclage de bâtiments du patrimoine religieux;



pour les projets de démonstration qui pourront, entre autres, servir de modèles pour améliorer les techniques de construction.

Le prêt de démarrage est majoré de 4 200 $ à 5 800 $ par unité résidentielle, jusqu'à concurrence de 350 000 $ par projet. Pour les projets de moins de 10 unités résidentielles, le prêt de démarrage, actuellement plafonné à 40 000 $, pourrait atteindre 56 000 $. Enfin, pour les projets d'envergure, la SHQ pourrait accorder un prêt de démarrage de plus de 350 000 $.

Viabilité financière et qualité des projets

La contribution que les organismes devaient verser au Fonds québécois d'habitation communautaire est abolie. En revanche, les organismes devront contribuer davantage à leur fonds de réserve, ce qui favorisera leur autonomie et leur viabilité à long terme.

Les modifications apportées favoriseront la réalisation des projets par des organismes d'expérience, qui pourront accompagner les organismes qui en ont moins.

Dans le cas des projets de rénovation ou de transformation-recyclage, l'inspection des immeubles par un professionnel sera une exigence préalable à la réalisation du projet. Un bilan de santé de l'immeuble quinquennal sera aussi obligatoire.

La proportion minimale des unités de supplément au loyer sera augmentée selon la clientèle visée. Grâce à cette nouvelle mesure, davantage de ménages à faible revenu auront accès à un logement à loyer modique.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

