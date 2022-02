VARS et Terranova Security s'associent pour mieux protéger les PME d'une cyberattaque

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - VARS, division en cybersécurité de Raymond Chabot Grant Thornton, et Terranova Security sont fiers d'annoncer qu'ils accroissent une alliance au profit des PME québécoises, en plaçant l'humain au cœur de la protection des données.

Reconnu par la prestigieuse firme Gartner, le programme de sensibilisation à la cybersécurité de classe mondiale de Terranova Security est maintenant accessible aux PME d'ici grâce à des programmes entièrement gérés par VARS, à des prix adaptés. Le programme de Terranova Security n' était auparavant destiné qu'aux plus grandes entreprises. C'est un service qui tombe à point, alors que les PME deviennent de plus en plus la cible d'attaques et que les talents en cybersécurité se font rares.

En effet, depuis mars 2020, l'utilisation marquée des outils technologiques par les travailleurs a ouvert la porte aux cybercriminels. Les menaces, toujours plus sophistiquées, sont en constante évolution. Malheureusement, l'humain est souvent la porte d'entrée de ces attaques en raison de comportements précis qui mettent l'entreprise à risque.

« Les PME restent des cibles privilégiées pour les cyberattaques. C'est pourquoi elles doivent disposer des connaissances et des outils nécessaires pour garantir la protection de leurs informations sensibles contre toutes les cybermenaces. Ce processus doit s'appuyer sur une formation engageante de sensibilisation à la sécurité qui se concentre sur le changement de comportement comme moyen de réduire le facteur de risque humain. Terranova Security est fière de soutenir VARS pour déployer cette solution sur le marché québécois et aider les organisations à former leurs cyberhéros », indique Mathieu Ouellette, vice-président des ventes (CSO) chez Terranova Security.

« Avec ce renouvellement de partenariat bonifié, VARS devient un partenaire privilégié de Terranova Security et réitère son leadership en tant que fournisseur de services gérés (Managed Security Service Provider - MSSS). Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir offrir aux PME d'ici des solutions qui reflètent leur besoin et qui répondent au manque de ressources à l'interne avec lequel elles doivent composer », ajoute Guillaume Caron, président-directeur général de VARS.

Pour en savoir plus sur les solutions offertes par VARS, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur l'impact des formations centrées sur l'humain de Terranova Security, cliquez ici.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un partenaire de choix pour la formation en sensibilisation à la sécurité. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise forme des cyberhéros dans le monde entier en permettant aux organisations de mettre en place des programmes de formation qui modifient durablement les comportements des utilisateurs, réduisent considérablement le facteur de risque humain et contrent les cybermenaces. En fournissant aux responsables de la sécurité le contenu de formation en sensibilisation le plus innovant et de la plus haute qualité du secteur, ainsi que des simulations réelles d'hameçonnage, Terranova Security facilite l'élaboration de campagnes basées sur le risque qui ciblent les comportements à modifier des utilisateurs. En conséquence, les initiatives de formation garantissent que tous les employés comprennent les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information sur l'hameçonnage, l'ingénierie sociale, la confidentialité des données, la conformité et bien plus encore. Formez vos cyberhéros : https://terranovasecurity.com/fr/.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Source : Marine Detraz, Conseillère, communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 705-8096, [email protected]