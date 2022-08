Vantage s'associe au UNHCR dans le cadre d'une collecte de fonds mondiale pour les réfugiés lors de laquelle elle égalera les dons de sa clientèle

SINGAPOUR, le 1er août 2022 /CNW/ - Vantage, un courtier international multi-actifs, a le plaisir d'annoncer le lancement d'une campagne de dons d'un mois à l'appui du UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'aider les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans le monde.

Vantage s’associe au HCR dans le cadre d’une collecte de fonds mondiale pour les réfugiés lors de laquelle elle égalera les dons de sa clientèle.

Vantage égalera tous les dons des nouveaux clients et des clients existants, dollar pour dollar, afin d'appuyer les efforts humanitaires entrepris par le UNHCR . La campagne de dons durera un mois jusqu'au 30 août et pourrait être prolongée en fonction de la réponse des clients.

Le UNHCR est une organisation mondiale qui a consacré les 70 dernières années à sauver des vies, à protéger les droits des réfugiés et à bâtir un meilleur avenir pour ces derniers. Vantage et le UNHCR sont d'avis que tout le monde a le droit de demander l'asile et de trouver un refuge sûr.

Selon le UNHCR, le nombre de personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les violations des droits de la personne et la persécution a franchi pour la première fois le cap des 100 millions, ce qui met en lumière l'insécurité alimentaire mondiale, la crise climatique, la guerre en Ukraine et d'autres urgences, de l'Afrique à l'Afghanistan, comme principales causes.

Voici la déclaration d'Ann Moey, responsable des partenariats au UNHCR : « La solidarité internationale est plus que jamais nécessaire, et tous les secteurs de la société peuvent contribuer. Le soutien de partenaires du secteur privé comme Vantage nous aide à injecter de l'énergie vitale dans nos efforts humanitaires et nous permet de fournir une aide plus importante aux collectivités vulnérables et déplacées dans le monde entier. »

Cette initiative de collecte de fonds est un autre pas en avant dans le parcours d'entreprise de Vantage dans le domaine des facteurs ESG , qui a été motivé par le désir collectif de son personnel de faire du monde un endroit meilleur. Cette campagne de dons suit de près le partenariat de Vantage avec Supercar Blondie pour participer à l'initiative ESG sur le carbone bleu en Sardaigne, en Italie, ainsi que son parrainage pluriannuel de l'équipe McLaren MX Extreme E.

Sofiia Starchevska, ambassadrice ESG à Vantage, a déclaré : « C'est infiniment plus stimulant et motivant de savoir que nous ne sommes pas seuls à agir. Il est plus facile de voir le pouvoir de l'action collective que de l'action individuelle, et c'est ce que nous voulons accomplir avec cette activité de financement. »

« À Vantage, nous savons que le traumatisme mental, émotionnel et physique d'avoir été déplacé et d'avoir à tout reconstruire dans un pays étranger représente un défi énorme, et nous espérons que notre initiative doublera notre soutien aux réfugiés pour leur permettre d'obtenir une protection et de reconstruire leur vie. En collaboration avec le UNHCR, nous espérons faire de la compassion notre monnaie commune. »

Pour en savoir davantage sur notre programme de collecte de fonds, consultez le site :

https://donate.unhcr.org/sg/en-sg/vantage

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers et des actions.

L'entreprise a plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Elle compte maintenant plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à l'échelle mondiale.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Tirez pleinement parti des occasions de marché en

négociant plus intelligemment avec @vantage.

