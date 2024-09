Vantage& Markets célèbre 15& ans à innover l'outil de négociation ultime

PORT VILA, Vanuatu, le 18 sept. 2024 /CNW/ -- Vantage Markets (ou « Vantage »), principal courtier multiactif spécialisé dans les contrats sur différence, célèbre aujourd'hui son 15e anniversaire et 15 ans à innover l'outil de négociation ultime*. Machine bien rodée, Vantage a passé les 15 dernières années à développer, à innover et à perfectionner ses plateformes de négociation intuitives qui intègrent une technologie de pointe pour répondre aux besoins changeants des négociateurs.

Pour commémorer cette étape importante, Vantage a dévoilé un nouveau logo pour son anniversaire, symbolisant la confiance, la sécurité et la fiabilité qui ont défini son parcours. D'ici la fin de l'année, les clients peuvent s'attendre à des événements d'appréciation de la clientèle, à des entrevues exclusives et à des promotions régionales palpitantes.

Depuis sa constitution en société, Vantage a franchi des étapes importantes qui ont façonné sa croissance. Le changement de marque de VantageFX à Vantage en 2021 a marqué une transformation cruciale, passant des contrats sur différence dans le secteur du commerce des devises à une plus vaste gamme de contrats sur différence, y compris des indices boursiers, des actions, des marchandises, des fonds négociés en bourse et des obligations. Cette évolution stratégique a jeté les bases de l'essor de Vantage en tant que courtier multiactif de premier plan dans le domaine des contrats sur différence, désormais au service de plus de 5 millions de clients.

En 2022, Vantage est entré dans le monde du parrainage de sports motorisés avec NEOM McLaren Extreme E, soulignant l'engagement de l'entreprise envers le développement durable et l'innovation. Dans le paysage médiatique, le partenariat avec Bloomberg Media Studios pour la création de la série de vidéos « The Vantage View » a considérablement amélioré la visibilité et l'engagement de Vantage à l'égard des tendances et des renseignements sur les marchés financiers.

Geraldine Goh, directrice du marketing, a déclaré : « Être témoin de l'expansion internationale de l'entreprise a été l'une de mes expériences les plus mémorables chez Vantage. De l'ouverture de nouveaux bureaux internationaux à l'adaptation de nos services pour répondre aux besoins uniques des négociateurs de différentes régions, l'esprit de collaboration au sein de nos équipes a transformé chaque défi en occasion. »

Le dévouement de Vantage à l'égard de l'amélioration de l'expérience utilisateur est évident grâce à son intégration à TradingView et à la récente mise à jour de son site Web. Le lancement de la négociation de copies sur l'application Vantage et la nouvelle version des contrats sur différence dans le secteur des indices boursiers soulignent encore davantage l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions intuitives et conviviales qui aident les négociateurs à diversifier leurs portefeuilles à moindre coût.

Au-delà de la négociation, Vantage a également apporté des contributions importantes à la responsabilité sociale des entreprises, notamment en soutenant les initiatives d'éducation de l'UNESCO et en faisant un don de 100 000 $ au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) destiné aux programmes pour les réfugiés en Australie.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations chez Vantage, a déclaré : « L'expansion de notre présence internationale a été un moment déterminant pour Vantage. Notre transition d'un marché local vers une présence mondiale a exigé l'établissement d'une solide réputation basée sur confiance, la transparence et la conformité réglementaire. Cette fondation nous a permis de nous adapter et d'innover, offrant aux négociateurs de diverses régions des outils et des technologies de pointe. Alors que nous célébrons nos 15 ans, notre engagement envers l'excellence demeure inébranlable, et nous sommes ravis de poursuivre ce parcours, en soutenant nos clients dans leurs activités de négociation. »

Pour en savoir plus sur les 15 ans de Vantage, cliquez ici .

