LONDRES, 28 août 2024 /CNW/ -- Vantage Markets (« Vantage »), courtier multiactif, est fier d'annoncer la phase « Reborn » de sa campagne Reborn a Trader en collaboration avec l'équipe Extreme E NEOM McLaren Cette dernière collaboration comprend deux entrevues exclusives avec les pilotes d'Extreme E NEOM McLaren, Mattias Ekström et Cristina Gutierrez, qui partagent leurs histoires personnelles sur leur renaissance ou « reborn » dans leur cheminement de carrière actuel, tout en discutant de leurs défis et de la transformation qu'ils ont connue.

Extreme E NEOM McLaren se joint à Vantage Markets pour lancer la phase « Reborn » de la campagne « Reborn a Trader »

Dans son entrevue, Mattias Ekström discute de sa transition de la course sur route à la course de rallye. « Mon rêve était d'être un pilote au championnat DTM. « La terre et le gravier sont arrivés plus tard dans ma vie », explique-t-il. M. Ekström a parlé de ses années d'entraînement épuisant sur les lacs gelés, avant même de tenter de conduire sur les routes de gravier. « Il m'a fallu de cinq à six ans avant de commencer à avoir l'impression d'être en contrôle. Transformer un pilote de course en pilote de rallye? Quelques gars l'ont essayé et ont compris que ce n'était pas facile. »

Cristina Gutierrez est passée d'une carrière en dentisterie à une carrière de pilote professionnelle et a partagé son parcours à la poursuite de ses rêves contre vents et marées. « Quand j'étais très jeune, je ne m'attendais jamais à être une pilote professionnelle. Parfois, vous ne savez pas si vos rêves se réaliseront, mais vous devez vous battre pour eux. La vie peut vous surprendre », dit-elle. Mme Gutierrez avait des considérations pratiques lorsqu'elle a commencé sa carrière dans le sport motorisé tout en travaillant à temps partiel, mais elle savait où elle voulait se rendre un jour. « Lorsque j'ai terminé mes études en dentisterie, j'ai décidé de m'arrêter parce que je voulais m'engager à 100 % dans la course. »

La campagne « Reborn a Trader » est conçue pour créer des liens émotionnels avec les courtiers, en mettant l'accent sur le parcours d'apprentissage, de croissance et d'autonomisation financière. En fournissant des ressources éducatives, des outils avancés et des renseignements stratégiques, la campagne vise à doter les négociateurs des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. La campagne est divisée en trois segments : React, Rethink, and Reborn (réagir, repenser et renaître), chacun représentant un principe de base essentiel à la réussite des courtiers. Grâce à cette campagne, Vantage vise à inspirer les négociateurs à adopter le changement, à repenser leurs stratégies et à évoluer continuellement dans le monde dynamique de la négociation.

David Shayer, chef de la direction de Vantage UK, a déclaré : « La phase « Reborn » résume l'essence de ce que signifie être un courtier. Il s'agit d'accueillir le changement, de relever les défis et d'évoluer continuellement. Nous sommes fiers de nous associer à Extreme E NEOM McLaren pour inspirer nos courtiers avec ces histoires puissantes de transformation. »

Pour en savoir plus sur la campagne de la marque « Reborn a Trader », visitez le site https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

À propos de Vantage UK

Vantage UK (ou Vantage Markets) est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Possédant plus de 14 ans d'expérience au sein du marché, Vantage UK transcende le rôle de courtier, offrant un écosystème de négociation de confiance et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de saisir les occasions de négociation.

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Avertissement contre les risques Les contrats sur différence et les paris sur l'écart sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. En effet, 72,5 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de contrats sur différence et des paris sur l'écart avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des contrats sur différence et des paris sur l'écart et si vous pouvez vous permettre de courir le risque élevé de perdre votre argent.

Les renseignements ont été préparés en date du 15 août 2024 et peuvent être modifiés par la suite. Ces renseignements sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Ce document ne constitue pas un conseil en matière de placements. Nous vous encourageons à demander conseil auprès d'un professionnel indépendant au besoin. L'information n'a pas été préparée conformément aux exigences légales conçues pour promouvoir l'indépendance de la recherche sur les placements. Aucune déclaration ni garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements contenus aux présentes. Ce document peut contenir des données historiques ou antérieures sur le rendement et on ne doit pas s'y fier. De plus, les estimations, les énoncés prospectifs et les prévisions ne peuvent être garantis. L'information contenue sur ce site et les produits et services offerts ne sont pas destinés à être distribués à toute personne dans tout pays ou territoire où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 24 heures du Mans (dès sa première tentative) et l'Indianapolis 500 à trois reprises.

L'équipe participe au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, aux INDYCAR Series avec les pilotes Pato O'Ward et Felix Rosenqvist de l'écurie Arrow McLaren SP et au championnat Extreme E avec Emma Gilmour et Tanner Foust.

McLaren a été la première équipe de F1 à être certifiée carboneutre il y a dix ans et a conservé avec succès le prix Carbon Trust Standard, plus récemment en février 2021. Elle a également été la première équipe à recevoir le prix environnemental de la FIA Institute en 2013, qu'elle a constamment maintenu le niveau trois étoiles.

En 2021, McLaren est devenue signataire de l'engagement de l'ONU « Le sport au service de l'action climatique » et de l'engagement de l'ONU à la Course vers l'objectif zéro (Race to Zero), ce qui témoigne de l'engagement de l'équipe à être un citoyen mondial responsable dans la lutte contre les changements climatiques.

