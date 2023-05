Vantage reçoit les plus hautes distinctions pour ses programmes de partenariat

PORT VILA, Vanuatu, 23 mai 2023 /CNW/ - Le courtier multiactif Vantage (ou « Vantage Markets ») a la joie d'annoncer que ses programmes de partenariat ont été reconnus dans les régions de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi qu'à l'échelle mondiale.

Vantage a reçu le prix « Best Introducing Broker Program MENA 2023 » et le prix « Best Affiliate Program LATAM 2023 » décernés par International Business Magazine en 2023. À l'échelle mondiale, Vantage s'est vu remettre les prix « Best Forex Affiliate Program » et « Best Affiliate Program » pour 2023 par Global Brands Magazine.

Au fil des ans, Vantage a bâti une communauté de partenariats florissante, avec plus de 20 000 sociétés affiliées actives et courtiers apporteurs d'affaires dans le monde, et certaines des structures de commissions et de remises les plus généreuses et les plus souples du secteur. Ses plateformes partenaires, CellXpert et le portail d'apporteurs d'affaires de nouvelle génération, fournissent des ressources éducatives et de marketing complètes qui permettent aux sociétés affiliées et aux courtiers remisiers de développer leur réseau, avec le soutien dont leurs clients ont besoin.

L'an dernier, Vantage a organisé avec succès la Coupe du monde des affiliés 2022, un concours mondial de partenariat conçu pour récompenser ses sociétés affiliées et ses apporteurs d'affaires pour leur soutien et leur contribution.

Nino Rong, gestionnaire de programmes des sociétés affiliées, Vantage Amérique latine, a déclaré : « À Vantage, nous visons à offrir le meilleur cadre et le meilleur programme de recommandation pour répondre aux besoins locaux, afin que nos nouveaux et actuels partenaires puissent bâtir un écosystème durable et monétiser leurs efforts de sensibilisation et de mobilisation. »

Nadine Azzam, responsable de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a ajouté : « Nous sommes honorés d'avoir reçu ces récompenses d'International Business Magazine pour 2023 et nous tenons à remercier nos précieux partenaires - une pierre angulaire de notre entreprise - pour leur soutien continu. »

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a expliqué : « Notre croissance au fil des ans a été soutenue par le succès de nos sociétés affiliées et de nos courtiers apporteurs d'affaires à titre de partenaires de Vantage. Tandis que nous développons nos activités de commerce de détail, nous demeurons pleinement engagés à fournir à nos sociétés affiliées et aux apporteurs d'affaires les meilleures ressources et le meilleur soutien pour développer leur entreprise à long terme. »

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Les entités Vantage comptent plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

