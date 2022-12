L'application Vantage est dorénavant disponible sur davantage de modèles de téléphones

PORT VILA, Vanuatu, 1er décembre 2022 /CNW/ -- Vantage (ou « Vantage Markets »), le courtier multiactif, lance sa fonctionnalité de commerce social sur l'application Vantage , qui devient ainsi une application de négociation tout-en-un proposant à la fois du commerce classique et du commerce social.

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l’application chez Vantage Vantage propose le commerce social pour rendre la négociation plus interactive

Le commerce social est une fonctionnalité novatrice qui transforme la négociation en événement social. En effet, les négociateurs expérimentés pourront présenter les stratégies de négociation qu'ils utilisent en tant que fournisseurs de signaux. Quant aux négociateurs novices, ils pourront suivre de nombreux fournisseurs de signaux, bénéficier des conseils d'investisseurs expérimentés et négocier leurs stratégies en reproduisant les transactions des autres.

L'application Vantage offre un accès à plus de 1 000 instruments de négociation, notamment des contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, de l'énergie, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Elle offre une navigation intuitive et un éventail complet de graphiques, d'outils techniques, de types d'ordres, de rapports de négociations personnalisés et d'alertes. Disponible en 14 langues, l'application Vantage propose également des analyses de marché et des actualités sur le marché fournies par Trading Central et FX Street.

Compte tenu de la demande croissante d'échanges mobiles sur des marchés axés sur les technologies mobiles, l'application Vantage est maintenant proposée sur les appareils OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi et Samsung, en plus des plateformes iOS et Android.

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application chez Vantage, explique comment cette nouvelle fonctionnalité révolutionne l'industrie traditionnelle des contrats sur différence : « Notre profil d'investisseur actif rajeunit : nos clients sont donc davantage disposés à aller au-delà du modèle de négociation classique pour explorer et adopter des méthodes novatrices, comme le commerce social. Chez Vantage, nous savons comment les technologies et l'innovation peuvent transcender les frontières. Nous avons donc utilisé la puissance de la technologie dans notre application Vantage pour répondre aux besoins de la nouvelle génération et offrir une expérience fluide et fonctionnelle à tous nos clients. »

À propos de Vantage

Vantage (Vantage Global Limited - VFSC 700271) est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

L'entreprise compte plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

négociez plus intelligemment avec @vantage

