LE CAP, Afrique du Sud, le 5 mai 2023 /CNW/ - Vantage (ou « Vantage Markets ») , un courtier multiactif international, est heureux d'annoncer qu'il a obtenu une licence de produits dérivés octroyée par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) en Afrique du Sud.

Ted Odigie, chef des ventes pour l’Afrique, Vantage

La FSCA est l'organisme de réglementation des institutions financières en Afrique du Sud. Elle est responsable de l'octroi de licences, de la supervision et de l'application des lois et règlements financiers. La nouvelle licence marque une étape importante pour l'entreprise, qui souhaite renforcer sa présence en Afrique, démontrant ainsi son engagement envers la prestation de services financiers de qualité supérieure à ses clients du sous-continent, tout en respectant les exigences réglementaires établies par la FSCA.

« Nous sommes ravis d'obtenir notre licence de la FSCA, a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage. Nous visions l'Afrique du Sud depuis un certain temps, et nous étions déterminés à fournir aux courtiers des services et des produits financiers exceptionnels, tout en respectant les normes réglementaires les plus strictes. »

L'intérêt croissant de Vantage pour l'Afrique du Sud a été marqué par la promotion de Ted Odigie au poste de chef des ventes pour l'Afrique en novembre 2022. Ted Odigie s'est joint à Vantage en août 2021, fort de plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, se spécialisant dans le développement des affaires et la gestion de la clientèle.

Vantage fera partie des entreprises exposantes au Finance Magnates Africa Summit qui aura lieu du 8 au 10 mai 2023, à Johannesburg. Ted Odigie sera l'un des conférenciers principaux au panel intitulé « Market Opportunities: Where is the Alpha in Q2? », qui aura lieu sur la scène centrale le 9 mai 2023.

« La satisfaction et la confiance de nos clients sont nos priorités, a déclaré Ted Odigie. Grâce à cette licence, nos clients sauront que nous sommes un courtier international réputé et digne de confiance, déterminé à protéger leurs intérêts et à leur fournir les meilleurs services de négociation de la catégorie. »

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Les entités Vantage comptent plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée de négociation et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

