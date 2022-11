LONDRES, 23 novembre 2022 /CNW/ - Le courtier international multiactif Vantage (également connu sous le nom de « Vantage Markets ») a le plaisir d'annoncer sa participation et son parrainage au Finance Magnates London Summit pour la deuxième année consécutive, avec un nouvel élan pour les facteurs ESG.

Cette année, Vantage était accompagné de son partenaire NEOM McLaren Extreme E pour exposer le véhicule VUS entièrement électrique, appelé ODYSSEY 21, à Old Billingsgate à Londres, près du belvédère extérieur.

Vantage et NEOM McLaren Extreme E font briller l’ESG au Finance Magnates London Summit 2022 (PRNewsfoto/Vantage) Vantage et NEOM McLaren Extreme E font briller l’ESG au Finance Magnates London Summit 2022 (PRNewsfoto/Vantage)

Parallèlement, Vantage a lancé son service de liquidité Vantage Connect , basé au Royaume-Uni, au cours du sommet, avec une nouvelle allure époustouflante qui convient parfaitement à la marque institutionnelle.

L'exposition est le point culminant des efforts de Vantage dans le domaine des facteurs ESG. L'entreprise s'est associée à NEOM McLaren Extreme E dans le cadre d'une initiative sur le carbone bleu, s'appuyant sur la productrice de médias numériques populaire Supercar Blondie pour sensibiliser les gens aux changements climatiques et à l'égalité des sexes.

Le groupe a également établi un partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour un événement de collecte de fonds pour les réfugiés, a travaillé avec la Croix-Rouge pour une campagne mondiale de dons de sang et s'est associé à l'UNESCO pour soutenir ses initiatives d'éducation en Inde.

Ces initiatives ESG et d'autres encore ont fait partie des discussions au London Summit. David Shayer, chef de la direction de Vantage au Royaume-Uni, était accompagné de Kim Wilson, directrice du développement durable, McLaren Racing, pour prendre la parole lors du panel axé sur les facteurs ESG « Fintech for Good: Social Impact & Innovation in Fintech », qui a eu lieu à 14 heures sur la scène centrale.

M. Shayer a également parlé de l'importance de Vantage Connect dans un marché volatil lors de la table ronde « Risk Management for Turbulent Times », qui a eu lieu à 12 h 30 à la scène de l'innovation.

David Shayer, chef de la direction de Vantage au Royaume-Uni, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre une fois de plus à Finance Magnates pour un événement aussi important. Cette année a été très excitante pour Vantage, à commencer par notre partenariat avec NEOM McLaren Extreme E, jusqu'au lancement de VSocial et de Vantage Connect. Notre entreprise a évolué pour mieux répondre aux besoins de nos clients particuliers et institutionnels, et nous sommes fiers de faire partie d'une organisation qui a pour principale devise la bienveillance. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions et des fonds négociés en bourse.

L'entreprise compte plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

Soyez en mesure de tirer pleinement parti des occasions de marché en effectuant des transactions plus intelligentes avec @vantage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953765/Image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953766/Image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gwyneth Yeo, gestionnaire, Image de marque et communications, Vantage : [email protected]