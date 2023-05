PORT VILA, Vanuatu, 29 mai 2023 /CNW/ - Le courtier multiactif Vantage (ou « Vantage Markets ») a dévoilé Vantage Rewards , un nouveau programme de fidélité* permettant aux clients de Vantage de recevoir des récompenses pour leur engagement à effectuer des opérations de négociation avec l'entreprise.

Le programme de récompenses s'harmonise avec la valeur de Vantage, qui consiste à accorder la priorité aux clients, et est ouvert aux titulaires de comptes financés actuels et nouveaux dans les administrations admissibles*.

Vantage dévoile un programme de fidélisation pour rendre les opérations de négociation plus gratifiantes pour les clients (PRNewsfoto/Vantage)

Vantage Rewards est un programme de fidélisation basé sur des points, dans le cadre duquel les clients reçoivent des points en fonction du volume théorique total de leurs opérations conclues et en effectuant des activités de compte prédéterminées. Ces points accumulés peuvent être échangés contre diverses récompenses, y compris des remboursements en espèces, des coupons de protection contre les pertes, des coupons de remise sur dépôt, des coupons booster de profit, des tours sur la Roue de la Fortune, des chances au tirage au sort et d'autres avantages exclusifs.

De plus, les clients se verront attribuer un niveau en fonction du volume notionnel total négocié à ce jour. Plus le niveau est élevé (bronze, argent, or, platine), plus les clients peuvent recevoir de points et des avantages.

« Chez Vantage, nous reconnaissons que notre succès est étroitement lié à l'expérience de négociation et au succès à long terme de nos clients. C'est pourquoi nous sommes déterminés à créer un environnement commercial qui répond à ces deux objectifs », a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations, Vantage. « Vantage Rewards change la donne pour l'industrie, car nous ne nous contentons pas de fournir une plateforme de négociation, nous offrons un programme de récompenses dont nos clients peuvent profiter. »

« Le programme Vantage Rewards est notre façon de remercier nos clients de nous avoir choisis comme partenaires commerciaux et de nous confier leurs investissements. Notre équipe continuera d'offrir de nouvelles récompenses exclusives et des avantages commerciaux à nos clients, pour faire de Vantage leur courtier de choix », a ajouté M. Despallieres.

Pour en savoir plus sur Vantage Rewards, visitez le site https://www.vantagemarkets.com/promotions/vantage-rewards/ .

*Ne s'applique pas aux résidents du Royaume-Uni et de l'Australie

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Les entités Vantage comptent plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 2 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

Négociez plus intelligemment avec @vantage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2086560/Vantage_Unveils_New_Loyalty_Programme_for_Clients.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

Renseignements: Personne-ressource : Gwyneth Yeo, [email protected]