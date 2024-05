SYDNEY, le 2 mai 2024 /CNW/ - Vantage Markets (ou Vantage), courtier multiactif de premier plan, est heureux de dévoiler l'impact continu de sa contribution à la protection et à la réinstallation des réfugiés et des apatrides en Australie. Cela fait suite à son don de 100 000 dollars américains au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en mai 2023.

Le gouvernement australien a accordé des visas d’urgence pour évacuer des Afghans qui n’étaient plus en sécurité dans leur pays d’origine, y compris à Fatima, capitaine de l’équipe féminine de football d’Afghanistan. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping (PRNewsfoto/Vantage)

La situation des réfugiés en Australie présente des défis complexes et concerne des milliers de personnes qui demandent l'asile et la protection. Les efforts du HCR, appuyés par Vantage, ont joué un rôle déterminant dans la gestion de ces défis et la prestation d'une aide essentielle à ces personnes, en préconisant une meilleure protection des réfugiés et des apatrides, en offrant un soutien direct en matière de consultation, et en favorisant la mise en place de solutions durables pour les réfugiés admissibles.

L'impact de ce partenariat a été profond, touchant la vie d'environ 788 réfugiés, personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDIP) et rapatriés en 2023 seulement. De ce nombre, 119 personnes ont été réinstallées avec succès de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, 39 ont trouvé de nouveaux logements au Canada et 19 personnes ont quitté le pays pour les États-Unis.

« Notre collaboration avec le HCR souligne notre engagement à créer un monde plus inclusif et compatissant, a déclaré Jack Kelly, chef des ventes, Vantage Australia. Nous sommes honorés de constater que notre partenariat a permis au HCR de naviguer finement à travers les réalités complexes du soutien aux réfugiés, en veillant à ce que chaque étape franchie soit un pas vers un avenir meilleur. »

Ces efforts ont entraîné des changements significatifs dans la vie des personnes dans le besoin. Par exemple, une Iranienne qui avait subi de la violence et de l'isolement social en raison d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) grave a trouvé du réconfort grâce au soutien du HCR. Grâce au soutien financier de Vantage, le HCR disposait de ressources suffisantes pour soutenir sa santé mentale et réaliser les entrevues nécessaires à sa réinstallation en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, elle attend le résultat de sa demande, dans l'espoir d'un avenir meilleur.

De même, un homme kurde aux prises avec un TSPT chronique et un problème de santé qui met sa vie en danger a fait preuve d'une résilience remarquable. Grâce au soutien holistique du HCR, il a stabilisé sa santé mentale et a été en mesure de terminer les entrevues exhaustives et détaillées pour commencer son processus de réinstallation. Aujourd'hui, il est toujours dans un état stable et se tourne avec beaucoup d'espoir vers un nouveau départ.

« La réalisation de ces activités a eu une incidence importante sur le bien-être et la qualité de vie des réfugiés et des demandeurs d'asile sous la protection du HCR, souligne un rapport rédigé par le HCR pour l'Australie. « En les habilitant et en favorisant un sentiment d'autonomie, ces activités ont offert aux réfugiés et aux demandeurs d'asile la possibilité de reprendre un peu le contrôle de leur vie. Plus important encore, cet engagement leur a ouvert la possibilité d'une éventuelle réinstallation, leur offrant de l'espoir et une voie concrète vers un avenir meilleur. »

« Nous sommes honorés d'appuyer les efforts du HCR. L'équipe accomplit un travail incroyablement important et nous sommes fiers de les accompagner dans ce parcours, déclare Kelly. Nous espérons que notre initiative encouragera un plus grand nombre de personnes et d'organisations à soutenir les efforts continus du HCR et à se joindre à la mission de créer un monde plus inclusif et plus compatissant. »

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Possédant plus de 13 ans d'expérience au sein du marché, Vantage transcende le rôle de courtier, offrant un écosystème de négociation de confiance, une application mobile primée de négociation et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de saisir les occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Négociez plus intelligemment avec @vantage

https://www.vantagemarkets.com/en-au/

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) (« Vantage »), situé au 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australie, 2000, et est autorisé et réglementé par l'AFSL no 428901 de l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC).

La négociation de produits dérivés comporte des risques importants. Cette activité ne convient pas à tous les investisseurs et, si vous êtes un client professionnel, vous pourriez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Lorsque vous faites l'acquisition de nos produits dérivés, vous n'avez aucun droit ou obligation à l'égard des actifs financiers sous-jacents. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur et les lois fiscales peuvent être modifiées. Les renseignements contenus sur ce site Web sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Par conséquent, avant de prendre une décision concernant le conseil ci-dessus, vous devriez vous demander si celui-ci vous convient compte tenu de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins. Nous vous encourageons à demander conseil auprès d'un professionnel indépendant au besoin.

Vous devez déterminer si vous faites partie de notre clientèle cible en passant en revue notre documentation relative au marché ciblé, en lisant notre Déclaration relative aux produits et d'autres documents juridiques pour vous assurer de bien comprendre les risques avant de prendre des décisions en matière de placement. Nous vous encourageons à demander conseil auprès d'un professionnel indépendant au besoin.

À propos du HCR

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, mène des mesures à l'échelle internationale pour protéger les personnes forcées de fuir en raison des conflits et de la persécution. L'organisation fournit une une aide vitale, notamment en offrant l'accès à un toit, de la nourriture et de l'eau, aide à protéger les droits fondamentaux de la personne et élabore des solutions qui garantissent aux personnes un endroit sûr où vivre et où ils peuvent bâtir un avenir meilleur. Le HCR s'efforce également d'accorder la nationalité aux apatrides.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2397237/Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4670844/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gwyneth Yeo, [email protected]