Vantage Data Centers investit 900 millions de dollars canadiens pour accélérer le développement de ses activités au Canada

L'investissement comprend la construction d'un troisième site à Montréal et l'expansion des sites existants à Montréal et à Québec.

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui un investissement additionnel de 900 millions de dollars canadiens. Ces sommes permettront d'accélérer le développement des activités de Vantage au Canada, notamment par le développement d'un troisième site à Montréal et par l'expansion de deux sites existants à Montréal et à Québec.

Vantage poursuit l'expansion de son campus QC4 Montréal avec un troisième site totalisant 21 MW et 94 000 pieds carrés, qui devrait ouvrir ses portes au quatrième trimestre de 2022. Une fois entièrement développé, ce site offrira aux clients une capacité de 48 MW.

Vantage a déjà débuté la construction d'un troisième site à Montréal (QC6), situé sur un terrain à Pointe-Claire. L'ouverture de la première phase est prévue pour le quatrième trimestre de 2022.

À Québec, Vantage a acquis un terrain supplémentaire de huit acres permettant ainsi l'agrandissement du site existant.

La demande des clients pour des centres de données durables encourage Vantage à croître au Québec. Le développement du troisième centre sur le site QC2 est en partie financé par la Société Générale, l'une des principales banques européennes offrant des options de financement liées à des indices de développement durable. En répondant à des exigences spécifiques, notamment l'utilisation de près de 100 % d'énergie renouvelable, la faible quantité d'émissions de carbone, la conservation de l'eau, une conception à la fine pointe de l'industrie en matière d'efficacité énergétique (PUE)1 et un plan de gestion de l'énergie pour assurer un rendement opérationnel élevé, cette nouvelle installation a été approuvée pour un « prêt vert », une première pour Vantage.

1 Le PUE pour Power Usage Effectiveness est un indicateur mis au point par le Green Grid pour mesurer l'efficacité énergétique d'un centre de données.

Vantage a connu une impressionnante expansion au Québec depuis l'acquisition de 4 Degrés Colocation de Vidéotron Ltée, une filiale de Québecor Média inc. (QMI), en janvier 2019. Grâce à cette nouvelle annonce d'investissement, Vantage disposera à terme dans la province de quatre sites totalisant une capacité de 143 MW avec un investissement total de 1,7 milliard de dollars canadiens. L'entreprise s'engage à construire des sites de centres de données durables et entend atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2030.

« Notre investissement et notre expansion continus dans la province de Québec cimentent la position de Vantage Data Centers en tant que plus grand fournisseur d'infrastructure numérique hyperscale au Canada », a déclaré Maxime Guévin, vice-président et directeur général des activités canadiennes de Vantage. « Le Québec est un endroit idéal pour les centres de données en raison de l'énergie verte et abordable, de la qualité de notre réseau de fibre optique, de notre climat frais et d'un environnement favorable aux affaires. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients internationaux dans nos nouvelles installations plus tard cette année. »

La poursuite de l'expansion au Canada s'inscrit dans une stratégie de croissance mondiale que Vantage a entreprise depuis son entrée sur le marché canadien. Après avoir percé six marchés en Europe en 2020, l'entreprise a récemment fait son entrée sur cinq marchés en Asie-Pacifique et a donné le coup d'envoi de son premier site sur le continent africain, à Johannesburg.

Autres citations

« En investissant des sommes importantes chez nous, Vantage consolide sa présence dans notre belle région et reconnaît le leadership qu'elle exerce dans l'écosystème des nouvelles technologies. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur une entreprise qui mise sur l'attractivité de notre Capitale-Nationale, mais aussi sur son potentiel et sur son audace. »

- Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique

et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'annonce de ces importants projets de croissance de la part de Vantage confirme l'attractivité de nos écosystèmes pour les entreprises œuvrant dans des secteurs stratégiques souhaitant un développement économique stable et durable. Nos équipes, basées aux quatre coins du Québec et à l'international, continueront d'accompagner les filiales de sociétés étrangères dans leurs activités en sol québécois afin qu'elles investissent et poursuivent leurs investissements à long terme au Québec. »

- Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« Les initiatives de Québec International pour promouvoir la région auprès des entreprises des technologies et de l'information portent clairement fruit. La décision de Vantage Data Centers d'investir à Québec ne relève pas du hasard ; au contraire, cela confirme l'attractivité de la région et de sa main-d'œuvre hautement qualifiée pour des entreprises internationales. Cet investissement majeur contribue à accroître de 150 % la capacité du site, en plus de confirmer la ville de Québec parmi les chefs de file dans le domaine des centres de données. »

- Carl Viel, président-directeur général, Québec International

« Alors que les entreprises cherchent à limiter leur empreinte carbone, le Grand Montréal est très bien positionné pour les appuyer. Le monde numérique dans lequel nous vivons génère de plus en plus de données qui doivent être stockées. Ce réinvestissement de Vantage prouve encore une fois que l'énergie renouvelable du Québec permet de répondre de manière responsable à cette hausse. Nous sommes donc fiers d'accompagner les grands joueurs qui développent des solutions durables et qui contribuent au positionnement de notre métropole dans le domaine des innovations technologiques. »

- Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs d'infonuagique et des grandes entreprises parmi les plus connus au monde. Opérant sur six marchés en Amérique du Nord et sur six marchés en Europe, Vantage fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante afin d'offrir des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles pouvant évoluer aussi rapidement que le marché le demande.

Pour plus d'informations, visitez le site www.vantage-dc.com.

SOURCE Vantage Data Centers

Renseignements: Source : Mark Freeman, Vantage Data Centers, [email protected], +1-202-680-4243; Louis-Martin Leclerc, TACT pour Vantage Data Centers, [email protected], 418-693-2425