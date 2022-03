Vantage commence la promotion de l’Affiliate World Cup 2022.

La compétition AWC 2022 se déroulera du 2 mars au 18 décembre 2022, avec deux rondes de qualification organisées pour cinq régions qualifiées, ainsi que la grande finale.

La première ronde de qualification aura lieu du 2 mars au 31 mai, tandis que la deuxième se déroulera du 1er juin au 31 août. Les 10 meilleures sociétés affiliées de chaque région se rendront en grande finale, et celles qui termineront dans les trois premières positions de leur région pourraient également recevoir jusqu'à 8 000 $ US.

À la fin de la grande finale, qui se déroulera du 1er septembre au 18 décembre, la société affiliée qui sera sacrée championne repartira avec un grand prix de 100 000 $ US. Les équipes qui termineront en deuxième et troisième position recevront respectivement 20 000 $ US et 10 000 $ US.

La compétition se terminera le 18 décembre 2022, le même jour que la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

L'AWC 2022 est ouverte aux sociétés affiliées nouvelles et existantes situées dans les régions admissibles. Les sociétés affiliées intéressées peuvent s'inscrire à la compétition ici. Certaines modalités s'appliquent.

« Chez Vantage, nous sommes fiers de bâtir un écosystème commercial à la fois efficace et novateur qui va au-delà des besoins de notre clientèle de négociateurs avertis. Une grande partie de notre succès réside dans nos relations étroites avec nos sociétés affiliées et nos partenaires d'affaires, explique Marc Despallieres, chef de la stratégie chez Vantage.

Actuellement, nous sommes connus pour avoir certaines des structures de commissions et de remises les plus généreuses et les plus souples du secteur, et nos récompenses dans le cadre de l'AWC 2022 s'ajoutent à cela. Nous sommes ravis d'être les premiers dans l'industrie à organiser une compétition comme celle-ci afin de récompenser équitablement nos sociétés affiliées pour leur travail acharné. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif mondial qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers et des actions.

L'entreprise compte plus de 10 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

Soyez en mesure de négocier sur les possibilités du marché en effectuant des transactions plus intelligentes avec @vantage.

