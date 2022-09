SINGAPOUR, 21 septembre 2022 /CNW/ - Vantage , la plateforme internationale de négociation d'actifs multiples, annonce aujourd'hui son partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), dans le cadre de son engagement social à améliorer les possibilités d'éducation au sein de marchés émergents comme l'Inde.

Eric Falt, directeur et représentant de l’UNESCO au Bureau de l’UNESCO à New Delhi, et Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce, Vantage (PRNewsfoto/Vantage) [De gauche à droite] Yen Sim, directrice de l’image de marque mondiale et des communications, Vantage, Eric Falt, directeur et représentant de l’UNESCO pour le Bureau de l’UNESCO à New Delhi, et Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce, Vantage (PRNewsfoto/Vantage)

Dans le cadre de ce partenariat, Vantage soutient le « rapport 2022 sur l'état de l'éducation en Inde portant sur l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l'éducation », qui a été lancé aujourd'hui à New Delhi, en Inde. Le rapport traite d'un certain nombre de questions pertinentes au carrefour de l'intelligence artificielle et de l'éducation, y compris le potentiel de l'intelligence artificielle pour autonomiser les enseignants et améliorer notre compréhension du processus d'apprentissage.

À propos de ce partenariat, Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Notre empreinte mondiale et notre présence sur les marchés émergents nous ont donné une perspective unique sur les problèmes auxquels sont confrontées nos communautés. Nous souhaitons favoriser un partenariat stratégique à long terme avec l'UNESCO, qui repose sur les fondements de nos valeurs communes - l'inclusion et l'équité. En tant que fournisseur de services financiers, la première étape naturelle à franchir dans ce voyage éducatif était d'apporter notre soutien aux développements technologiques émergents dans le domaine de l'éducation, notamment sur l'intelligence artificielle dans l'éducation et les initiatives d'alphabétisation numérique des étudiants et des apprenants en Inde. »

S'exprimant sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'inclusion financière, Eric Falt, directeur et représentant de l'UNESCO au Bhoutan, en Inde, aux Maldives et au Sri Lanka, a déclaré : « Bien que le monde puisse-être indécis à propos de l'intelligence artificielle, une chose est sûre : l'intelligence artificielle est bien enracinée. Avec l'essor des technologies de l'information et des communications et des plateformes bancaires numériques, l'intelligence artificielle a fait de l'inclusion financière une réalité en Inde. L'éducation et les compétences financières sont essentielles pour améliorer le bien-être économique et social des personnes, en particulier des femmes. Dans cette optique, nous sommes très heureux de nous associer à Vantage, qui partage nos engagements. »

Le partenariat de Vantage avec le Bureau de l'UNESCO à New Delhi réunit deux organisations qui partagent l'ambition de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Au cours des prochaines années, Vantage entend mettre à profit son expertise financière et technologique pour soutenir les initiatives de l'UNESCO en matière d'éducation en Inde, en augmentant l'accessibilité de l'enseignement et en offrant les avantages de l'éducation à ceux qui en ont le plus besoin.

Le partenariat stratégique de Vantage avec l'UNESCO marque une autre étape dans son parcours d'entreprise lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui a été officiellement lancé en juillet 2022. Vantage a collaboré avec la productrice de médias numériques populaire Supercar Blondie pour sensibiliser la population au changement climatique et à l'émancipation des femmes pendant la semaine de la course Extreme E en Sardaigne, en Italie. En outre, la société a entrepris plusieurs autres activités environnementales, sociales et de gouvernance cette année, notamment un exercice de collecte de fonds à contrepartie égale en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et une campagne mondiale de dons de sang dans tous ses bureaux.

À propos de Vantage

Vantage est un courtier mondial multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant pour négocier des contrats sur la différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers et des actions.

L'entreprise a plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Elle compte maintenant plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à l'échelle mondiale.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Soyez en mesure de mieux tirer parti des occasions de marché gagnantes lorsque vous

Négociez plus intelligemment @vantage.com

www.vantagemarkets.com

À propos de l'UNESCO

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a été créée en 1945. Elle cherche à instaurer la paix et le dialogue interculturel à travers l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. Les programmes de l'UNESCO contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable définis dans l'Agenda 2030, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. En tant que laboratoire d'idées, l'UNESCO aide les pays à adopter des normes internationales et gère des programmes qui favorisent la libre circulation des idées et l'échange de connaissances.

SITE WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | YOUTUBE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903030/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903031/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Gwyneth Yeo, gestionnaire, Image de marque et communications, Vantage : [email protected]; Rekha Beri, responsable de l'information publique, UNESCO New Delhi : [email protected]