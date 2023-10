Valorisation des métiers et professions en tourisme - La campagne nationale de recrutement « Réalisez-vous en tourisme » se prolonge à l'hiver 2023!

LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique, et avec le soutien du ministère du Tourisme (MTO), est heureux de lancer le volet hivernal de la campagne de valorisation des métiers et professions en tourisme. Cette offensive, qui sera en vigueur jusqu'au 22 décembre, ciblera particulièrement les étudiant.e.s qui cherchent à orienter leurs carrières et les retraité.e.s qui souhaitent partager leurs savoirs et faire une différence dans l'expérience des visiteurs.

Puisque le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus touchés par la rareté de la main-d'œuvre, l'introduction d'un volet hivernal vise à répondre à des besoins de recrutement et de rétention importants, notamment dans les secteurs du divertissement et du loisir, de l'hôtellerie et de la gastronomie.

Un outil ludique permettant aux candidats de mieux connaître leurs profils

En répondant aux 10 questions du quiz Mon emploi en tourisme, les candidat.e.s potentiel.les seront redirigé.e.s vers des opportunités d'emplois selon leurs aptitudes, leurs traits de personnalité et leur emplacement géographique.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la multitude d'emplois en tourisme, un agrégateur est également disponible sur le même site Internet et permet, selon les régions et les secteurs d'activités, d'optimiser la recherche et de rendre l'expérience utilisateur plus conviviale et efficace

Des ressources disponibles pour les entreprises afin de mieux recruter

Le volet hiver de la campagne mettra à nouveau à la disposition des employeurs touristiques des outils pratiques et des conseils d'expert.e.s pour communiquer sur les réseaux sociaux, bien connaître les publics cibles et mieux rédiger les offres d'emploi. L'accès au Guide des partenaires, conçu pour maximiser le recrutement et la rétention des employé.e.s, est simple et facile en se rendant sur le site www.monemploientourisme.com.

Rappelons que la campagne Réalisez-vous en tourisme veut mettre en lumière le sentiment d'accomplissement que les employé.e.s éprouvent à travailler dans les différents domaines de l'industrie. Elle est une invitation à se réaliser de mille et une façons et à saisir les occasions d'apprentissage offertes dans chaque secteur. Elle est aussi l'occasion de rappeler aux employé.es actuel.les à quel point leur apport est essentiel pour les millions de visiteur.euses et vacancier.ières qui profitent de l'offre touristique exceptionnelle partout au Québec.

« La rétention et la valorisation de la main-d'œuvre sont des éléments essentiels afin que le Québec puisse offrir ce qu'il a de meilleurs aux visiteurs. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre afin que le tourisme contribue encore davantage au développement économique de nos régions. Je suis heureuse qu'un volet hivernal de cette campagne soit déployé, considérant que le développement du tourisme pendant la saison froide fait partie de nos priorités pour assurer la croissance durable du tourisme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'industrie travaille à pied d'œuvre pour développer une offre touristique quatre-saisons qui répond aux besoins des voyageurs d'ici et de partout dans le monde, et pour cela nous avons besoin d'aller chercher toute la richesse humaine disponible à l'année. Travailler en tourisme, c'est non seulement participer à quelque chose de plus grand, mais ça permet aussi de mettre en valeur nos atouts, de développer un sentiment de fierté et connecter avec le monde. Avec cette campagne, nous espérons que les entrepreneurs et artisans du tourisme se sentent bien outillés pour recruter des talents, faire croître leur entreprise et continuer de faire du Québec une destination de calibre mondial. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Le soutien continu des partenaires de l'industrie dans le recrutement de travailleurs qualifiés est une pierre angulaire du succès en tourisme. Cette campagne de valorisation et les outils déployés vont permettre de construire des ponts entre des travailleurs disponibles et les entreprises en demande. Cette approche constitue une piste de solution visant à offrir des opportunités aux talents de tous âges et à assurer la croissance durable de notre secteur ».

Xavier Gret, directeur général du CQRHT

À propos du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

Depuis 25 ans, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) informe avec pertinence, outille adéquatement, concerte et met en œuvre avec ses partenaires des actions structurantes et novatrices au bénéfice des entreprises touristiques et de leurs employés.

Que l'on parle de formation, de reconnaissance des compétences, de pratiques de gestion des ressources humaines, de saisonnalité ou de données sur la main-d'œuvre le CQRHT met ses ressources et son expertise au service des entrepreneurs, des gestionnaires, des travailleurs ainsi que des partenaires de l'industrie touristique.

