Valorisation de notre histoire nationale et politique avec la carte interactive des premiers ministres du Québec

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Fête nationale du Québec, le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, dévoile la carte interactive Premiers ministres du Québec.

Ce projet, soumis à la Commission de toponymie par l'ancien député de la circonscription de Saint-Jean, M. Dave Turcotte, met en valeur les noms de lieux qui rappellent le souvenir de 25 anciens premiers ministres québécois. Elle permet d'en apprendre davantage sur ces personnes qui ont servi la nation québécoise.

Cette carte s'ajoute aux nombreux outils de la Commission de toponymie qui contribuent à la valorisation des noms de lieux du Québec.

Citations

« Par leurs décisions et leurs politiques, les personnes qui ont occupé la fonction de premier ministre ont influencé le cours de l'histoire du Québec. Cette carte interactive met en lumière d'une nouvelle façon les réalisations et le legs des premiers ministres québécois. Notre gouvernement est fier de contribuer à la mise en valeur du patrimoine toponymique, culturel et historique du Québec, pierre angulaire de la préservation de notre identité nationale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

« Cette carte interactive est un outil intéressant qui nous permettra d'en apprendre non seulement davantage sur notre histoire, mais aussi sur les lieux qui nous entoure. Je me réjouis que la Commission de toponymie mette en valeur ces lieux dans nos quartiers, nos villages, aux quatre coins du Québec, qui rappellent la mémoire de nos premiers ministres québécois. »

Dave Turcotte, ancien député de la circonscription de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec (2008-2018)

Faits saillants

La Commission de toponymie lance une carte interactive qui met en lumière l'engagement et le legs de chacun des premiers ministres commémorés dans la toponymie du Québec.

Il s'agit de la troisième carte interactive réalisée par la Commission, la première portant sur des Femmes remarquables du Québec et la deuxième sur des Figures marquantes du mouvement patriote .

et la deuxième sur des . Cette carte s'ajoute à d'autres outils, comme la Banque de noms de lieux, qui mettent en valeur le patrimoine toponymique et culturel du Québec et s'inscrit ainsi dans la mission de la Commission.

Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

Liens connexes

Carte interactive Premiers ministres du Québec : https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/premiers-ministres

: https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/premiers-ministres Site Web de la Commission de toponymie : www.toponymie.gouv.qc.ca.

