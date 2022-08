Valorisation de la profession enseignante - La FSE-CSQ dévoile Vie de Prof

QUÉBEC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) est heureuse de profiter de la rentrée scolaire pour annoncer la diffusion d'une série de capsules vidéo humoristiques portant sur le quotidien des enseignantes et enseignants du Québec, intitulée Vie de Prof.

Écrite et scénarisée par l'humoriste, comédien et animateur Pierre Hébert, la série Vie de Prof sera diffusée sur la page Facebook de la campagne de valorisation de la profession enseignante Prof, ma fierté! au cours des prochains mois. Les premiers épisodes de la série sont aussi disponibles sur la plateforme ICI TOU.TV.

Engagé depuis plusieurs années comme porte-parole de Prof, ma fierté! Pierre Hébert n'a pas hésité à s'inspirer de sa propre vie de couple avec sa conjointe enseignante pour rendre hommage avec humour au travail des profs. Les enseignantes et enseignants ainsi que celles et ceux qui partagent leur vie y reconnaîtront de nombreuses situations cocasses de leur quotidien. La série met également en vedette la talentueuse Liliane Blanco-Binette dans le rôle de la conjointe de Pierre Hébert.

Pour voir l'épisode 01 - Cochonneries

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

