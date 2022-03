Valorisation de la langue française - La Ville de Montréal annonce le lancement de deux prix de reconnaissance

MONTRÉAL, le 20 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dès ce printemps, une première mouture des prix de reconnaissance en valorisation de la langue française sera organisée par la Ville de Montréal. Le comité exécutif a adopté une recommandation pour l'instauration de ces prix découlant du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.

Les deux prix Valorisation de la langue française de Montréal, prix Personnalité et prix Coup de cœur, sont une invitation à la mobilisation de l'ensemble de la communauté montréalaise pour souligner les efforts de rayonnement du français dans toutes les sphères d'activités et dans tous les milieux montréalais.

Prix Personnalité

Le prix Personnalité vise à affirmer que l'engagement exceptionnel de personnes envers la valorisation de la langue française est une source de fierté pour l'ensemble de la communauté montréalaise.

Il s'adresse plus spécifiquement aux Montréalaises et aux Montréalais qui ont contribué de manière exceptionnelle à la valorisation de la langue française et qui ont mené des actions novatrices ayant permis de favoriser l'usage ou le rayonnement de la langue française.

Prix Coup de cœur

Le prix Coup de cœur permettra quant à lui de célébrer l'effet mobilisateur des initiatives de valorisation de la langue française menées par les organisations dans notre métropole.

Il sera l'occasion de récompenser des organisations s'étant démarquées par leur leadership ou un projet au cours de l'année précédente en matière d'usage ou de rayonnement de la langue française.

L'appel des candidatures se déroulera exceptionnellement cette année au printemps, avec une remise des prix prévue l'automne prochain. Par la suite, l'appel de candidatures régulier se fera au cours de l'automne, et la remise des prix, durant le mois de la Francophonie, en mars.

Les candidatures seront évaluées par un jury composé de cinq personnes ayant contribué à la promotion et à la valorisation de la langue française dans leur domaine d'expertise.

« En se dotant d'un plan d'action en matière de valorisation de la langue française, la Ville de Montréal a voulu réaffirmer l'importance de la langue française comme langue officielle et commune dans notre métropole. Avec ces nouveaux prix, nous pourrons chaque année célébrer celles et ceux qui mettent en valeur notre langue en favorisant son usage, et en faisant rayonner le caractère francophone de notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Tout comme la relance économique, l'habitation et la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la langue française est une thématique qui nous tient à coeur et je suis très fière de voir les avancées que nous avons faites dernièrement dans ce domaine, avec la nomination d'une commissaire à la langue française, la création d'un comité sur la langue française et maintenant, l'instauration de ces prix », a ajouté la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la langue française, Dominique Ollivier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]