Vallée de la transition énergétique - Deux nouvelles cellules intégrées de recherche, d'innovation et de formation créées à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Afin de soutenir les établissements impliqués dans le développement de zones d'innovation désignées, le gouvernement du Québec confirme la création de deux nouvelles cellules intégrées de recherche, d'innovation et de formation (CIRIF) interordres. Ces CIRIF recevront chacune un montant de 300 000 $ par année, pendant cinq ans, afin de déployer et de poursuivre leurs activités.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il était accompagné du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Zone d'innovation), M. Donald Martel, du recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, du directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), M. François Légaré, du directeur général du Cégep de Trois-Rivières, M. Eric Millette, et du directeur général du Cégep de Shawinigan, M. Jean-François Léveillé.

Deux projets ont été retenus pour favoriser le développement de la zone d'innovation Vallée de la transition énergétique (VTE), qui se déploie dans trois pôles attractifs et complémentaires situés à Trois-Rivières, à Bécancour et à Shawinigan, soit :

une plateforme CMQ-INNOFIBRE-UQTR sur l'hydrogène et la décarbonation, portée par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en partenariat avec le Cégep de Trois-Rivières, les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), le Centre de métallurgie du Québec et INNOFIBRE;

une plateforme sur l'électrification des transports et le développement de composants, portée conjointement par l'INRS et l'UQTR, en partenariat avec le Cégep de Shawinigan , le CNETE, le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Saint-Jérôme et son Institut du véhicule innovant.

Rappelons qu'une CIRIF est une cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation interordres pilotée par une université et portant sur un thème précis dans le volet du savoir, impliquant les milieux preneurs et contribuant à atteindre les objectifs d'une zone d'innovation désignée (ZI) au Québec.

La mise en place de ZI est au cœur de la vision économique du gouvernement du Québec. La mise sur pied des CIRIF est un projet pilote issu de la volonté du Ministère d'accélérer la recherche, l'innovation et la formation interordres dans l'ensemble des ZI désignées.

Citations :

« Les CIRIF sont des exemples parfaits de la synergie entre nos réseaux d'enseignement supérieur, en tant qu'acteurs des zones d'innovation, pour appuyer les partenaires socioéconomiques de la Zone. En alliant les expertises collégiales et universitaires, autant en formation qu'en recherche et en innovation, nous pouvons accélérer l'avancement de certains domaines technologiques stratégiques. C'est ainsi que la mission de l'enseignement supérieur vient soutenir celle du développement économique et social du Québec et met en valeur toute notre expertise dans des domaines de pointe, comme la transition énergétique. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Notre gouvernement a toujours à cœur le développement économique des régions. En misant sur la transition énergétique comme moteur de ce développement, le Québec sera un état carboneutre d'ici 2050. L'UQTR, nos établissements collégiaux, les CCTT ainsi que les partenaires comme L'INRS sont les ancrages de la recherche et de l'innovation de la Vallée de la Transition énergétique. La création de ces deux CIRIF vient bonifier l'écosystème de notre zone d'Innovation, ce qui va contribuer à l'atteinte de nos objectifs de décarbonation. C'est une excellente nouvelle! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Notre gouvernement a créé les zones d'innovation pour augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des entreprises au Québec. Aujourd'hui, on met notre écosystème de recherche et de développement à profit et je suis enthousiaste de voir ces établissements d'enseignement poursuivre leur implication dans notre projet. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Zones d'innovation)

« C'est une excellente nouvelle qui permet une union majeure entre le milieu de la recherche (IRH et I2E3), l'INRS, les centres collégiaux de transfert de technologie et les établissements collégiaux. Grâce au partage de nos connaissances et de nos infrastructures de pointe, nous développerons des usines-pilotes pour offrir des formations et des cours universitaires dans ces domaines stratégiques. Ce partenariat est une avancée importante vers l'innovation et une économie décarbonée. »

Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Ce financement permettra de fédérer les forces vives de la recherche interordres et en partenariat sur les enjeux clés dans les filières électrification des transports et batterie. Ce projet est crucial pour former une relève de chercheurs, professionnels et techniciens dans les secteurs industriels de la zone d'innovation. Je suis particulièrement fier de l'implication de l'INRS et de l'unité mixte de recherche (UMR) INRS-UQTR sur les matériaux et les technologies pour la transition énergétique. Cela montre encore une fois la pertinence de la collaboration entre les établissements d'enseignement pour l'avancement socio-économique du Québec.

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

« C'est une fierté pour le Cégep de Trois-Rivières d'être impliqué dans la mise en place des deux cellules intégrées de recherche, d'innovation et de formation. La décarbonation des milieux industriels est au cœur de l'expertise d'Innofibre et du Centre de métallurgie du Québec, deux des trois centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) qui nous sont affiliés. Du côté du développement de l'électrification des transports, c'est avec nos expertises en génie électrique et nos laboratoires de pointe que nous serons en mesure de contribuer. Notre collaboration avec l'UQTR et l'INRS est très stimulante et elle nous permettra d'accélérer le développement technologique, d'offrir des formations qui répondent aux besoins des entreprises et du milieu, tout en initiant des étudiants et étudiantes à la recherche. »

Eric Millette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Shawinigan et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) sont heureux de collaborer et de mettre leur expertise à contribution dans le domaine de la transition énergétique. Nous croyons fermement que l'implication du CNETE dans la Cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation dans le domaine de l'électrification des transports favorisera l'essor de la transition vers une énergie décarbonisée, tout en stimulant la recherche auprès de la communauté étudiante.

Jean-François Léveillé, directeur général du Cégep de Shawinigan

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Yvana Labouba, Conseillère politique du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi et de la région du Nord-du-Québec, 819 995-6315, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]