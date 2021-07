TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Valeurs Mobilières TD (VMTD), qui appartient à La Banque Toronto-Dominion (TD) (TSX : TD) (NYSE : TD), a remporté le prix de la « meilleure banque d'investissement canadienne » aux Euromoney Awards for Excellence de 2021.

« Ce prix illustre la détermination quotidienne de toute notre équipe à répondre aux besoins de nos clients et la confiance que ceux-ci nous témoignent pour développer leurs activités, a affirmé Bob Dorrance, président du Conseil, chef de la direction et président, Valeurs Mobilières TD. Nos priorités consistent à mettre nos capacités hors pair au service de nos clients, à accélérer l'innovation axée sur les données et à étendre l'envergure de notre plateforme mondiale dans tous les secteurs. Nous sommes convaincus que c'est en offrant des conseils fiables à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs que nous parvenons à établir des relations solides à long terme. »

Valeurs Mobilières TD accroît sa présence à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis par la croissance interne et les acquisitions stratégiques. À ce chapitre, mentionnons la récente acquisition de Headlands Tech Global Markets, LLC, une entreprise de négociation quantitative de titres à revenu fixe dont les bureaux sont à Chicago, et l'achat de Kimberlite Group - une firme-conseil en fusions et acquisitions - qui lui permet de renforcer ses services bancaires d'investissement immobilier aux États-Unis.

« Notre philosophie, c'est de privilégier la croissance, les gens et la collectivité, a déclaré Robbie Pryde, vice-président du Conseil et chef, Services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises, Valeurs Mobilières TD. Je suis fier de ce qu'a accompli l'équipe de VMTD, et cette volonté d'offrir une expérience améliorée à nos clients nous animera toujours. »

Dans la dernière année, Valeurs Mobilières TD a effectué des opérations notables, entre autres le premier appel public à l'épargne de 403 millions de dollars de Softchoice, l'émission de billets de capital à recours limité d'une valeur de 2 milliards de dollars de Manuvie (un record pour ce type d'opération) et le rôle-conseil joué auprès de Shaw Communications pour sa vente de 26 milliards à Rogers Communications.



« Nous sommes ravis d'avoir reçu ce prix de Euromoney, a ajouté Moti Jungreis, vice-président du Conseil et chef, Marchés mondiaux, Valeurs Mobilières TD. Nous continuons de prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale et d'augmenter nos capacités pour tous nos produits et sur toutes nos plateformes afin de répondre aux besoins des clients. »

VMTD, qui s'est dotée du groupe Finance durable et Transitions d'entreprises en 2020, joue un rôle moteur dans les solutions environnementales, sociales et de gouvernance sur les marchés de capitaux et dans les secteurs du financement et des conseils en fusions et en acquisitions. Tout récemment, en juin 2021, VMTD a d'ailleurs été sélectionnée par le ministère des Finances du Canada à titre d'une des deux conseillères en structuration pour l'émission inaugurale d'obligations vertes.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

