Bloomberg aidera le secteur d'activité à mettre en œuvre sa stratégie de données

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Il est essentiel pour Valeurs Mobilières TD que toutes ses unités aient accès à des données de haute qualité, complètes et intégrées et qu'elles puissent les diffuser entre elles et les utiliser efficacement pour répondre aux besoins en constante évolution des clients du secteur.

Valeurs Mobilières TD a annoncé aujourd'hui un investissement dans les services et les analyses de données en ayant recours au contenu et aux services relatifs aux données d'entreprise de Bloomberg. Bloomberg est un chef de file mondial en matière de données, de nouvelles et de renseignements commerciaux et financiers. Grâce à un vaste catalogue d'ensembles de données complets et de premier ordre sur le marché et à des outils de gestion de données robustes, Valeurs Mobilières TD pourra renforcer ses plateformes d'analyse avancée, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

« La qualité et la gestion des données révolutionnent actuellement les marchés des capitaux et gagnent en importance dans toutes les facettes de nos activités et du service que nous offrons à nos clients, explique Rajesh Tolani, chef, Innovation d'affaires et chef des données, Valeurs Mobilières TD. Nous devons absolument avoir accès à des données de haute qualité pour contribuer à la prise de décisions d'affaires éclairées, rapides et précises et ainsi offrir de la valeur à nos clients. »

En ayant recours à la gamme complète de produits et d'outils de données de Bloomberg, Valeurs Mobilières TD pourra désormais tirer parti de données plus complètes et en tenir compte dans ses conseils, au moment où les clients cherchent de plus en plus à obtenir des renseignements pertinents basés sur des données et des analyses avancées.

« Tirer parti de la puissance des données et de la technologie tout en maintenant nos clients au cœur de l'expérience nous permet d'accélérer notre adoption et notre transformation numériques et d'être encore plus concurrentiels, affirme Ty Panagoplos, chef de l'information, Valeurs Mobilières TD. Nous continuons en même temps de nous doter de talents formidables qui nous donnent l'élan dont nous avons besoin pour poursuivre notre transformation numérique. »

À cette fin, le service des données d'entreprise de Bloomberg fournira un accès intégral à son offre de données, qui comprend des ensembles de données de haute qualité sur les prix, les données de référence et les données réglementaires, d'autres types de données, des données sur les événements et les actualités, ainsi que des analyses sur les liquidités. Le contenu des données de Bloomberg est aisément lié grâce à l'utilisation d'identifiants communs dans l'ensemble des instruments et des entités juridiques. Bloomberg donnera également accès à des outils de découverte et de gestion des données, dont Enterprise Access Point , le marché central des données et l'interface de programmation d'applications hypermédia de Bloomberg, et Data License+ , un service géré qui regroupe les données offertes par Bloomberg en un seul ensemble de données et qui permet aux utilisateurs de parcourir facilement les données et d'interagir avec celles-ci à partir d'une interface Web.

« En mettant en œuvre sa stratégie technologique et en accordant la priorité à la science des données, Valeurs Mobilières TD est à l'avant-plan du parcours de numérisation du secteur, qui s'accélère à mesure que l'environnement de travail se transforme, souligne Gerard Francis, chef mondial, Solutions de données d'entreprise, Bloomberg. Le modèle de données unifié de Bloomberg permet à Valeurs Mobilières TD d'établir facilement des liens entre tous nos ensembles de données, et nos outils de données novateurs lui permettent de manipuler aisément les données pour atteindre ses objectifs analytiques et quantitatifs. Nous avons hâte de collaborer avec Valeurs Mobilières TD pendant la mise au point de son utilisation avant-gardiste des données. »

À propos de Valeurs Mobilières TD

Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés des capitaux à sa clientèle composée de grandes entreprises, de gouvernements et d'institutions. Ses clients la choisissent pour sa connaissance, son esprit d'innovation et son expérience à l'égard des principaux secteurs financiers suivants : services de placement, services bancaires aux grandes entreprises et aux gouvernements, marchés de capitaux, taux d'intérêt, devises et produits dérivés. Valeurs Mobilières TD prête main-forte à ses clients de par le monde grâce à ses services qui comprennent la prise ferme et le placement de nouvelles émissions de titres de créances et d'actions, des services-conseils en matière d'acquisitions et de dessaisissements stratégiques ainsi que l'exécution d'opérations de courtage et de placement courantes. Pour en savoir plus sur Valeurs Mobilières TD, consultez le site www.tdsecurities.com.

À propos de Bloomberg

Bloomberg, chef de file mondial en matière d'information et de nouvelles commerciales et financières, donne aux décideurs influents un avantage concurrentiel en les connectant à un réseau dynamique de renseignements, de personnes et d'idées. La force de la société, soit fournir des données, des nouvelles et des analyses rapides et précises au moyen d'une technologie novatrice, est au cœur du Bloomberg Terminal. Bloomberg offre des solutions d'entreprise qui reposent sur sa principale force, c'est-à-dire tirer parti de la technologie pour permettre aux clients d'accéder à des données et à des renseignements de différentes organisations, à les intégrer, à les distribuer et à les gérer plus efficacement. Pour en savoir plus, visitez le www.bloomberg.com ou demandez une démonstration.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Fiona Hirst, 438-220-9215, [email protected]; Susan Doyle, 202-807-2213, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com