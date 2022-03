Valérie Bélanger remporte le Grand Prix Antidote de l'éloquence

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de la grande finale du concours d'éloquence Délie ta langue! , tenue lundi à l'auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ), que le Grand Prix Antidote de l'éloquence a été décerné à Valérie Bélanger. Cette distinction, parrainée par Druide informatique, est assortie d'une bourse de 5000 $ et souligne la qualité exceptionnelle de la performance oratoire de cette jeune universitaire.

Organisé par l'Université de Montréal, le concours Délie ta langue! vise à promouvoir l'usage de la langue française de façon positive, originale et dynamique. L'initiative permet également de développer des compétences oratoires et de maitriser la prise de parole en public. Le concours était ouvert aux étudiants et étudiantes de premier cycle de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Rimouski et, pour la première fois cette année, de l'Université Concordia, de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Les finalistes devaient présenter une expression de la langue française et la lier avec un enjeu de société. Étudiante en deuxième année au certificat en rédaction et communication à l'Université du Québec à Chicoutimi, madame Bélanger a choisi l'expression « mettre au pied du mur ». Elle a épaté le jury par la clarté et la logique de son argumentaire ainsi que par la qualité de sa présence sur scène.

À l'issue de cette compétition enlevante, quatre autres prix ont été décernés parmi les finalistes. Chaque récipiendaire a reçu un forfait Antidote+ donnant accès aux trois applications de la gamme du célèbre logiciel d'aide à la rédaction conçu par Druide informatique : Antidote 11, Antidote Web et Antidote Mobile.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

