Valeo Pharma nomme Michel Trudeau à son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée ciblant les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Michel Trudeau à son conseil d'administration. La nomination est effective en date du 25 septembre 2019

Michel Trudeau, nouveau membre du conseil d'administration de Valeo Pharma

« Je suis heureux d'accueillir Michel au sein de notre conseil d'administration. Michel est un gestionnaire chevronné de l'industrie canadienne des marchés des capitaux et du courtage », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo. « Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir bénéficier de sa vision stratégique et de ses conseils tandis que nous continuons d'atteindre les jalons anticipés et nos ambitieux objectifs de croissance ».

Au sujet de M. Michel Trudeau

Michel Trudeau a occupé la position de Président et Chef de la direction de Valeurs mobilières Banque Laurentienne de 2003 à 2018. En 2009, il a pris en charge les activités reliées aux marchés des capitaux de la Banque Laurentienne. Ses responsabilités se sont accrues en devenant membre du comité exécutif de la Banque Laurentienne en 2011.

Il s'est joint à Valeurs mobilières Banque Laurentienne en 1999 à titre de Vice-président exécutif des revenus fixes et a été nommé à titre de Chef de l'exploitation du groupe institutionnel en 2002. Bien connue du secteur du courtage, il a rapidement progressé à des postes supérieurs dans des firmes de Toronto et Montréal. Avant de se joindre à Valeurs mobilières Banque Laurentienne, il a travaillé durant plus de 15 années dans les secteurs institutionnels et de revenus fixes, incluant 10 années chez Merrill Lynch ou il a occupé des postes de direction de plus en plus élevés au sein de la haute direction.

Michel Trudeau détient une maitrise en finance de l'Université McGill et siège au sein de divers conseils d'administration.

Attribution d'options d'achat d'actions

Dans le cadre de la nomination de M. Trudeau au conseil d'administration de Valeo Pharma, la Société lui a octroyé aujourd'hui 200 000 options d'achat d'actions. Toutes les options d'achat d'actions ont été octroyées en vertu du plan d'options d'achat d'actions de la Société et seront acquises selon les modalités du contrat d'option entre la Société et M. Trudeau. Toutes les options octroyées en cette date pourront être exercées à un prix d'exercice de 0,40 $ par action, pour une période de 5 années à partir de la date d'octroi.

À propos de Valeo Pharma

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance. La Société possède l'infrastrucutre et détient toutes les capacités requises nécessaires à l'avancement de ses produits à travers toutes les étapes d'inscription et de commercialisation. Valeo Pharma a récemment procédé au lancement commercial exclusif de OnstryvMD (comprimés de safinamide) au Canada pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson et a conclu une entente de licence pour les droits exclusifs d'inscription, de distribution et de commercialisation d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. .

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

