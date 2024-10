MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Valeo Pharma inc. (TSX : VPH) (FSE : VP2), une société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) (la « Cour ») a rendu une ordonnance initiale (l'« Ordonnance initiale ») accordant à la Société et à ses filiales VPI Pharmaceuticals Inc. / VPI Pharmaceutiques Inc. (collectivement, la « Société » ou « Valeo») une protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C., 1985, c. C-36) (la « LACC »).

Après un examen minutieux de toutes les alternatives disponibles et une consultation approfondie auprès de ses conseillers juridiques et financiers, le Conseil d'administration de la Société a déterminé qu'il était dans le meilleur intérêt de Valeo et de ses parties prenantes de déposer une demande de protection contre les créanciers en vertu de la LACC. L'approbation de la Cour sur le lancement d'un processus formel de vente et de sollicitation d'investissements est attendue afin de susciter l'intérêt pour l'activité ou les actifs de la Société, ou pour une recapitalisation de la Société, dans le but de mettre en œuvre une ou plusieurs transaction(s), selon le cas. Une transaction peut s'ajouter ou se substituer à un plan de compromis ou d'arrangement dans le cadre de la LACC, afin de maximiser le rendement de l'activité et des actifs de la société.

L'Ordonnance initiale prévoit notamment i) une suspension des réclamations des créanciers et de l'exercice des droits contractuels afin de donner à la société une certaine marge de manœuvre pour mettre en œuvre son processus d'examen stratégique et ii) la nomination d'Ernst & Young Inc. en tant que contrôleur dans le cadre de la procédure LACC, pour aider la société dans ses efforts de restructuration et pour faire rapport au tribunal pendant la restructuration.

En outre, la Société a obtenu un financement provisoire de débiteur en possession (DIP) de son prêteur principal afin de lui permettre de poursuivre ses activités pendant le processus de restructuration et de mettre en œuvre les mesures de restructuration nécessaires.

La direction de l'entreprise reste responsable des opérations quotidiennes de l'entreprise et le conseil d'administration reste intact. La société s'est engagée à mener à bien le processus de restructuration de manière rapide et efficace.

Le PDG de la société, Al Moghaddam, a déclaré : Bien qu'il s'agisse d'une période difficile pour la société, nous sommes toujours engagés dans l'entreprise et, avec le soutien de notre prêteur principal, nous pensons que les activités de la société peuvent émerger de la procédure LACC plus fortes et plus durables ».

La négociation des actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») a été interrompue et il est prévu qu'elle le restera jusqu'à ce que la TSX procède à un examen de l'aptitude de la Société à être cotée à la Bourse de Toronto.

D'autres communiqués de presse seront diffusés tout au long de la procédure LACC, si la société le juge nécessaire ou approprié. Les documents relatifs à la procédure de restructuration, tels que l'ordonnance initiale, les rapports du contrôleur au tribunal ainsi que d'autres ordonnances et documents du tribunal, seront également publiés et accessibles sur le site web du contrôleur : www.ey.com/ca/valeopharma

À propos de Valeo Pharma inc.

Valeo Pharma est une société pharmaceutique canadienne dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires l'ophtalmologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives sont des déclarations et des informations concernant des événements, des conditions ou des résultats d'opérations possibles qui sont basées sur des hypothèses concernant des conditions économiques et des plans d'action futurs. Toutes les déclarations et informations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "chercher", "s'attendre à", "anticiper", "budget", "planifier", "estimer", "continuer", "prévoir", "avoir l'intention de", "croire", "prédire", "potentiel", "cible", "peut", "pourrait", "pourrait", "sera" et des mots ou expressions similaires (y compris les variations négatives) suggérant des résultats futurs ou des déclarations concernant des perspectives.

Les informations prévisionnelles sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : la dépendance à l'égard de fournisseurs et de fabricants tiers, la disponibilité de fonds supplémentaires, les risques courants liés aux produits pharmaceutiques, y compris les réclamations en responsabilité du fait des produits, les assurances et les rappels, les risques liés à l'enregistrement dans certaines juridictions, l'incapacité de mettre en œuvre la stratégie de Valeo visant à faire croître l'entreprise, la dépendance à l'égard du personnel de gestion clé et des dirigeants, la concurrence, les fluctuations des taux de change et les risques, incertitudes et autres facteurs contenus dans la section intitulée " Facteurs de risque " de la notice annuelle de Valeo datée du 29 janvier 2024, dont une copie est disponible sur le profil Sedar+ de Valeo à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent les activités de Valeo, ou si les estimations ou hypothèses de Valeo se révèlent inexactes. Valeo ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Si Valeo met à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire qu'elle fera d'autres mises à jour concernant ces déclarations ou d'autres déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Pour de plus amples renseignements : Al Moghaddam, Chef de la direction, 949-772-6735, [email protected] ou Pascal Tougas, Chef de la direction financière, 514-693-8854, [email protected] ou Frederic Dumais, Directeur,Communications et relations avec les investisseurs, 514-693-8847, [email protected]