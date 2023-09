MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Valeo Pharma inc. (TSX: VPH) (OTCQB: VPHIF) (FSE: VP2) (la « Société » ou « Valeo Pharma »), une société pharmaceutique canadienne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de facilité de crédit avec Financière Accord inc.

La facilité de crédit de 5 millions $ est garantie par un privilège de premier rang sur les actifs à court terme de la Société et porte intérêt au taux préférentiel de la Banque Scotia majoré d'une marge applicable. Les emprunts effectués dans le cadre de cette facilité de crédit devraient être utilisés pour le fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise.

« L'obtention de cette nouvelle facilité de crédit nous procure des liquidités financières supplémentaires et une flexibilité accrue pour soutenir notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré Luc Mainville, directeur financier. « L'accès à des capitaux non dilutifs pour augmenter notre réserve de trésorerie existante est une étape importante alors que nous accélérons notre parcours vers la rentabilité ».

À propos de Valeo Pharma inc.

Valeo Pharma est une société pharmaceutique en rapide croissance dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires / les allergies, l'ophtalmologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo Pharma qui impliquent des risques et incertitudes, y compris les déclarations concernant l'Offre, le Placement privé concomitant et l'utilisation prévue du produit de ces opérations. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

Renseignements: Steve Saviuk, Chef de la direction, 514-693-8830, [email protected] ou Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, 514-693-8854, [email protected] ou Frederic Dumais, Directeur, Communications et relations avec les investisseurs, 514-693-8847, [email protected]