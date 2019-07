Valeo Pharma annonce le début des transactions des bons de souscriptions à la Bourse des valeurs canadiennes sous le symbole VPH.WT

/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS, NI POUR PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société canadienne pharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui que les bons de souscriptions émis dans le cadre du placement d'unités par voie de prospectus et de la conversion de dette préalablement annoncé (les « Bons de souscriptions »), ayant tous les deux clôturés en date du 25 juillet 2019, pourront être transigés sur la Bourse des valeurs canadiennes en date d'aujourd'hui sous le symbole VPH.WT.

Un total de 8 189 257 Bons de souscription ont été émis et chacun de ces Bons de souscription permet au détenteur d'acquérir une action de classe A (« l'Action ») dans le capital de la Société à un prix unitaire de 0,60 $ par Action pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture. Les Bons de souscription expirent le 25 juillet 2022 et le CUSIP est 91915B116.

Si, à tout moment précédant la date d'expiration des Bons de souscriptions, le cours moyen pondéré selon le volume des Actions sur la Bourse des valeurs canadiennes équivaut à ou excède 1,10 $ pour 20 journées de transactions consécutives, la Société pourra, dans un délai de 15 jours de l'occurrence d'un tel événement, faire parvenir un avis aux détenteurs des Bons accélérant la date d'expiration des Bons à une date représentant 30 jours de la date d'un tel avis (la « Période d'exercice accélérée »). Tout Bon de souscription non-exercé viendra automatiquement à expiration à la fin de la Période d'exercice accélérée.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s'y appliquent. Les titres qui y sont offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos de Valeo Pharma

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance. La Société possède l'infrastrucutre et détient toutes les capacités requises nécessaires à l'avancement de ses produits à travers toutes les étapes d'inscription et de commercialisation. Valeo Pharma a récemment procédé au lancement commercial exclusif de OnstryvMD (comprimés de safinamide) au Canada pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson et a conclu une entente de licence pour les droits exclusifs d'inscription, de distribution et de commercialisation d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. .

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

SOURCE Valeo Pharma inc.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, saviuk@valeopharma.com; Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, 514-693-8854, mainville@valeopharma.com; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, dumais@valeopharma.com

Related Links

http://www.valeopharma.com