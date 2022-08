VAGUE DE TRANSFERTS D'ENTREPRISE : ÊTES-VOUS PRÊTS?

La Chambre de la sécurité financière veille à informer ses membres pour faire face à cet enjeu important pour le Québec

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Après la pénurie de main-d'œuvre, le départ à la retraite des baby-boomers et des nombreux entrepreneurs membres de cette génération causera une véritable vague de transferts d'entreprises, et un transfert intergénérationnel d'actifs d'une ampleur jamais vue.

En prévision de ce bouleversement, la Chambre de la sécurité financière (CSF) a récemment publié un dossier complet sur le repreneuriat dans son magazine CSF. Ce dossier permettra aux professionnels du conseil financier de cerner davantage les enjeux relatifs au transfert d'entreprises qui exigent, entre autres, une connaissance approfondie des besoins de leurs clients. Le rôle de plus en plus important joué par les femmes entrepreneures, l'importance de la planification sur plusieurs années et les questions de fiscalité y sont également abordés.

« Dans la décennie à venir, le rôle des membres de la CSF sera important pour la pérennité du tissu entrepreneurial du Québec, car le succès d'un transfert d'entreprise repose sur une bonne planification et présente à la fois des défis financiers, fiscaux et humains, » a déclaré Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF, ajoutant que : « Les entrepreneurs qui envisagent un transfert ont intérêt à débuter ce processus complexe en amont. Les conseillers encadrés par la Chambre, qui ont l'obligation déontologique de veiller aux meilleurs intérêts de leurs clients, sont bien placés pour les conseiller et orchestrer l'ensemble de la démarche avec les professionnels requis. »

Une période charnière pour les PME québécoises

Depuis 2016, 52 000 transferts d'entreprises ont été réussis au Québec, mais le double a échoué, faute de planification ou en l'absence de conseils professionnels.

Selon Statistique Canada, plus de 15 000 entreprises ont changé de main en 2021 au Québec.

Près du quart des propriétaires d'entreprises québécoises ont l'intention de procéder à un transfert au cours des cinq prochaines années et on estime que la tendance va continuer de s'accélérer au cours de la prochaine décennie.

Alors que 80 % des PME au Québec sont des entreprises familiales, de nombreux propriétaires-dirigeants sous-estiment la complexité d'un éventuel transfert, ce qui peut mener à des échecs, rendre les PME vulnérables et provoquer des conflits familiaux.

De plus, 43 % des entreprises familiales ne possèdent aucun plan de succession, et 30 % ne comptent que sur un plan informel.

Congrès 2022 de l'IQPF : une occasion d'aller plus loin

Incidemment, le congrès 2022 de l'Institut québécois de planification financière, qui aura lieu à Montréal et en ligne les 22 et 23 septembre prochains, a pour thème « À chacun sa part - Planifier le transfert d'une entreprise ». Une occasion pour tous de s'outiller et de mieux connaître le rôle du planificateur financier!

« Le fait qu'un propriétaire d'entreprise sur quatre songe à céder son entreprise est un enjeu de société au Québec présentement et cela soulève plein de questions, de besoins en planification financière », affirme la présidente-directrice générale de l'IQPF, Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA. S'adressant aux membres de la Chambre, elle rajoute que : « Même si vous n'avez pas d'entrepreneurs parmi vos clients, le congrès de l'IQPF est aussi pour vous. Parce que vos clients sont tous préoccupés par le transfert de leurs actifs. Ils veulent savoir comment faire pour que ce transfert soit fait de façon équitable parmi tous leurs héritiers. »

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos de l'Institut québécois de la planification financière

Depuis plus de 30 ans, l'IQPF s'est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L'IQPF a fait du planificateur financier l'expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d'accroître son patrimoine. La mission de l'IQPF est d'assurer la protection du public en matière de finances personnelles, par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés. Pour plus d'information, visitez iqpf.org.

