Marie Elaine Farley quitte la Chambre de la sécurité financière à la suite de l'adoption du projet de loi no 92

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le président du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou la CSF), M. Jean-Philippe Vézina, annonce que Marie Elaine Farley quittera ses fonctions le 3 juillet prochain, après avoir œuvré près de 25 ans au sein de la CSF, dont les 10 dernières années à titre de présidente et cheffe de la direction. Mme Farley quitte ses fonctions à la suite de l'abolition de son poste prévue par la Loi 92, Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, qui entraînera notamment la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Chambre de l'assurance de dommages (ChAD) pour former la nouvelle Chambre de l'assurance, à compter du 4 juillet.

« Au nom du conseil d'administration de la CSF, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Mme Farley, pour son immense contribution à la protection du public et à l'encadrement des professionnels de la distribution de produits et services financiers. C'est avec dévouement et compétence qu'elle a dirigé une organisation assumant de grandes responsabilités dans un contexte exigeant, marqué, particulièrement au cours des dernières années, par un enchaînement rapide de changements économiques, sociaux, réglementaires et technologiques pour les 34 000 professionnels de la CSF et les consommateurs qu'ils desservent » a déclaré M. Vézina.

« Après avoir mené une profonde transformation de l'organisation en ajoutant un ensemble de services à grande valeur ajoutée tant pour les consommateurs que l'industrie, Mme Farley laisse une organisation en excellente santé financière et organisationnelle avec une équipe mobilisée et compétente. C'est sous son leadership que l'organisation a abordé les aspects sociaux de la gestion des finances personnelles, incluant les inégalités financières, en s'associant avec l'INRS afin de créer la Chaire Argent, inégalités et société, et en nouant des partenariats avec des organismes voués au bien être des consommateurs tels qu'ÉducÉpargne ou Option consommateurs, de même qu'en proposant des formations de plus en plus pertinentes pour les conseillers et les consommateurs, et cela est tout à son honneur », a ajouté M. Vézina.

« Le gouvernement a décidé de réformer l'encadrement, notamment afin de compléter l'harmonisation des pratiques québécoises en valeurs mobilières avec les règles pancanadiennes et de transférer la supervision des représentants en épargne collective à l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Maintenant que la discussion a eu lieu et que les décisions ont été prises, je termine ce chapitre professionnel avec une grande fierté du travail accompli, qui fut extrêmement enrichissant sur tous les plans », a déclaré pour sa part Marie Elaine Farley. « Au fil des ans et grâce aux équipes, nous avons réalisé de nombreux projets, dont une transformation numérique centrée sur l'expérience des clientèles, qui auront fait de la CSF un partenaire à valeur ajoutée et nourri une culture d'excellence qui contribuera au succès de la nouvelle organisation. Je m'estime privilégiée d'avoir pu œuvrer pendant près de 25 ans à la protection du public et au développement d'une industrie dynamique rassemblant des professionnels qui jouent un rôle essentiel au sein de notre société, en veillant à la sécurité, à la planification financière, à la retraite et à l'épargne de nos concitoyens », a-t-elle ajouté.

« J'ai été un témoin privilégié de l'évolution et de la contribution marquées de la Chambre en matière de protection des consommateurs. Sous la présidence de Mme Farley, la CSF est devenue une organisation innovante et performante, appuyée d'une culture d'excellence. Sa vision, sa détermination et son souci constant de l'intérêt public auront permis de mettre en place une solide équipe en plus d'initier des chantiers structurants, notamment en matière de développement professionnel et de formation continue qui saura contribuer au succès de la nouvelle Chambre de l'assurance », a renchéri le président désigné du conseil d'administration de la nouvelle Chambre de l'assurance et administrateur de la CSF, M. Mario Albert.

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements : Fabrice Tremblay, Coordonnateur aux communications, [email protected], Tél. : 514 470-0560