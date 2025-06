Finances personnelles au féminin : publication d'un nouveau guide pratique

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - ÉducÉpargne et la Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou la CSF) annoncent la publication d'un guide sur les finances personnelles au féminin. Cette initiative constitue le dernier volet de la campagne grand public « Faut qu'on se parle », qui était destinée à sensibiliser les épargnants, mais avant tout les épargnantes, quant aux défis que celles-ci ont à relever en matière d'épargne-retraite.

Ce tout nouveau guide pratique -- et gratuit ! -- s'adresse donc particulièrement aux femmes en leur proposant des solutions concrètes et des conseils accessibles pour favoriser une meilleure planification financière et un avenir prospère. On y traite des bases financières, de stratégies pour l'avancement professionnel, de croissance des investissements, de planification financière à long terme et de planification de la retraite. Un chapitre est également consacré au sujet toujours tabou du partage des dépenses dans le couple.

Selon Me Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF : « Ce guide s'adresse principalement aux consommatrices de produits et services financiers, mais servira aussi aux professionnels qui les conseillent chaque jour pour leurs finances personnelles et leur assurance vie, partout au Québec. Parfaire les connaissances de nos membres est un volet important de notre mission de protection du public. Comme les conseillères et conseillers formés et encadrés par la CSF ont notamment le devoir de bien informer leurs clientes, ils représentent un maillon important en matière d'éducation financière. »

« Le sondage de la Chambre, réalisé en collaboration avec ÉducÉpargne, nous a notamment appris que 69 % des femmes craignent de manquer de revenus à la retraite. Avec ce nouveau guide, nous leur offrons des pistes de réflexion pour les aider à prendre le contrôle de leur situation financière. En nous adjoignant des collaborateurs comme la Chambre de la sécurité financière, nous utilisons un levier qui nous offre la possibilité d'atteindre plus efficacement la population québécoise. Nous pouvons ainsi mieux la sensibiliser à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne, que ce soit en vue de la retraite ou pour tout autre projet de vie », renchérit Nathalie Bachand, présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

Diffusée une première fois à l'automne dernier, l'offensive publicitaire « Faut qu'on se parle » a généré 3,4 millions d'impressions et 469 000 vues en intégralité des deux messages vidéo diffusés en ligne. La campagne a donc suscité un grand intérêt et démontré la pertinence du sujet.

Le nouveau guide « Les finances personnelles au féminin » vient en complément de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation qui vient tout juste de prendre fin. Il peut être consulté et téléchargé gratuitement.

À propos d'ÉducÉpargne

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser et outiller les Québécois.es à développer et maintenir de bonnes habitudes d'épargne, de l'entrée sur le marché du travail jusqu'à la retraite. Plus de détails sur : www.educepargne.ca.

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com.

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements : ÉducÉpargne : Louis-Alexandre Lacoste, [email protected], 514 953-5188; Chambre de la sécurité financière : Geneviève Fontaine, [email protected], 514 434-2347