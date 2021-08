Vaccination obligatoire du personnel de la santé et des services sociaux - Le gouvernement manque une autre occasion d'entendre nos préoccupations

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s'étonne que le gouvernement annonce l'obligation de la vaccination pour le personnel de la santé et des services sociaux sans avoir entendu leurs préoccupations.

Depuis le début de la campagne de vaccination, la FSSS-CSN a encouragé ses membres à se faire vacciner, ce qu'ils font dans la vaste majorité. Rappelons que c'est plus de 90 % du personnel du réseau qui a reçu au moins une dose. Mais alors que le gouvernement annonçait la semaine dernière en conférence de presse qu'il souhaitait entendre les préoccupations des syndicats représentant le personnel, la FSSS-CSN n'a, encore une fois, pas été consultée. Pour la FSSS-CSN, la vaccination obligatoire pose plusieurs questions qui restent sans réponse pour l'instant, notamment pour ce qui est des femmes enceintes ou des personnes qui ont une raison médicale de ne pas recevoir la vaccination.

« Nous faisons actuellement ce que le gouvernement ne veut pas faire : entendre les travailleuses et travailleurs du réseau. Dans notre consultation, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils répondent présents en grand nombre pour se faire vacciner et encouragent leurs collègues de se faire vacciner. Mais rendre la vaccination obligatoire, cela divise. Au stade actuel, on reste avec beaucoup de questions face à cette annonce », explique, Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

