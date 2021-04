Vaccination en entreprise : Plusieurs manufacturiers sont identifiés comme pôle de vaccination

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui les premiers pôles de vaccination en entreprise, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) se réjouit de la grande participation des entreprises manufacturières à cette opération de vaccination de masse inédite au Québec.

« Plusieurs des pôles de vaccination identifiés aujourd'hui sont menés par des entreprises manufacturières et c'est une fierté de constater à quel point elles mettent la main à la pâte pour déployer cette opération. Elles investissent temps et argent pour contribuer à cet effort de solidarité sans précédent visant à accélérer la vaccination de la population générale. Nos grands industriels assurent un véritable leadership dans cette initiative qui nécessite des efforts considérables afin de répondre aux objectifs fixés », affirme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de MEQ.

Plusieurs autres entreprises manufacturières ont également démontré leur intérêt à participer à cette opération et contribueront par le biais de ressources humaines ou matérielles à ces pôles de vaccination. Le maillage entre ces entreprises et les pôles de vaccination se poursuivra d'ailleurs au cours des prochains jours. MEQ salue cette forte mobilisation des manufacturiers.

La communication sera capitale

Soulignons enfin que MEQ réitère tout son engagement auprès du gouvernement du Québec dans le déploiement de cette initiative d'envergure. La clé du succès sera de maintenir une communication claire et fluide entre le ministère de la Santé, les directions régionales de santé publique et les entreprises afin que le tout se déroule efficacement.

« Plus la population sera vaccinée, plus il sera possible d'envisager une réouverture de notre économie et un retour à une situation plus normale. Depuis le début de cette crise, je sens, plus que jamais, les manufacturiers mobilisés. Encore aujourd'hui, ils démontrent à quel point ils sont des joueurs incontournables au sein de leur communauté et des acteurs clés du développement économique régional », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

