Vaccination en entreprise : les manufacturiers veulent contribuer à l'effort

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, concernant la vaccination en entreprise et la mise en ligne d'un site Web permettant de centraliser les contributions potentielles des entreprises, tant matérielles qu'humaines, et ce, dans les différentes régions du Québec.

« De nombreux manufacturiers souhaitent participer à cet effort de guerre et contribuer à la vaccination des Québécoises et des Québécois, ce qui permettra de décharger le réseau de la santé et ses travailleurs. Dans les dernières semaines, notre association a d'ailleurs discuté avec plusieurs entreprises motivées qui souhaitent participer à cette opération. Nous invitons nos membres à contribuer à la hauteur de leurs capacités. Il n'y a pas de petit effort. C'est en travaillant ensemble que nous allons y arriver », affirme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de MEQ.

L'Association souligne d'ailleurs qu'elle a offert sa pleine collaboration au gouvernement du Québec dans la mise en œuvre de cette initiative.

Communication fluide et flexibilité dans l'approche

MEQ est d'avis que la clé de la réussite de cette opération passe par une communication fluide et claire entre le ministère de la Santé, les directions régionales et les entreprises. Il devra également y avoir une flexibilité dans l'exécution et la mise en place des normes et protocoles entourant le déploiement de cette initiative.

« Il s'agit d'une approche innovatrice pour laquelle il faudra savoir s'ajuster en cours de route. Les délais sont serrés pour atteindre les objectifs fixés. L'annonce d'aujourd'hui nous donne le plan de match pour les prochaines semaines et permettra de mobiliser les entreprises provenant des quatre coins du Québec », conclut Véronique Proulx.

Les entreprises manufacturières qui souhaitent contribuer à la vaccination de masse peuvent le faire en s'inscrivant à Québec.ca/vaccinationentreprise.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

