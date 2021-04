« Je suis heureux d'annoncer l'ouverture du premier centre de vaccination en entreprise au Québec pour appuyer le gouvernement durant ce déploiement massif avec des ressources supplémentaires et pour diminuer la pression sur le système de santé. J'aimerais également souligner les contributions de nos partenaires d'affaires qui ont répondu rapidement à l'appel dans la lutte contre la COVID-19 », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Il s'agit d'un effort collectif qui permettra de sauver des vies, d'accélérer la reprise économique et de retourner en toute sécurité à la vie normale. J'aimerais remercier sincèrement le personnel du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour leur collaboration et leur soutien tout au long du processus. »

« Être là où les gens de notre territoire sont, c'est être ancré dans sa communauté, l'une de nos quatre priorités organisationnelles. En offrant la vaccination en entreprise en partenariat avec CAE, c'est à cet objectif que nous répondons », a déclaré Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. « C'est avec des initiatives de collaboration comme celle-là que nous réussirons à vacciner rapidement et efficacement l'ensemble de notre population. »

Conformément à l'ordre de priorité établi par la santé publique, CAE s'engage à vacciner un minimum de 15 000 à 25 000 Québécois du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Comme nous l'avons annoncé le 19 mars dernier, CAE a joué un rôle clé en entamant des efforts de mobilisation avec plusieurs grandes entreprises québécoises et canadiennes dans le but de participer au déploiement de la vaccination. Depuis cette date, la création de 23 centres de vaccination en entreprise partout dans la province a été annoncée. CAE salue l'ouverture démontrée par le gouvernement du Québec relativement à cette collaboration avec le secteur privé, qui contribuera à une reprise économique plus rapide pour l'ensemble des Québécois.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personne-ressource - CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques et Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/