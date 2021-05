Vaccination de tous les travailleuses et travailleurs actifs

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réclament que le gouvernement du Québec assure à tous les travailleurs et les travailleuses le droit de s'absenter du travail pour se faire vacciner à la première occasion, sans perte de rémunération ni d'autres avantages, et ce, tant que cela sera nécessaire pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

« Pour nous, la vaccination de masse est un élément clé pour passer à travers la pandémie causée par la Covid-19. Il est impératif d'accélérer les efforts de vaccination actuels afin de protéger les travailleuses et travailleurs ainsi que les citoyennes et citoyens du Québec », explique Daniel Boyer, président de la FTQ.

« Considérant que tous les employeurs n'offrent pas la vaccination sur les lieux de travail ou n'accordent pas aux travailleurs et aux travailleuses un congé rémunéré pour aller se faire vacciner à la première plage horaire disponible, nous demandons au gouvernement du Québec d'assurer à tous les travailleurs et travailleuses le droit de s'absenter du travail pour se faire vacciner, sans perte de rémunération », réaffirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

En fait, le gouvernement doit s'assurer que les conditions soient facilitantes et que l'on modifie les lois pour y arriver, si nécessaire.

SOURCE CSN

Renseignements: Luc Bessette, CSN, 514 703-0775; Éric Dermers, FTQ, 514-792-6962

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/