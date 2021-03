Vaccination contre la COVID-19 - Le gouvernement caquiste doit se pencher sur la priorisation des personnes atteintes de pathologies à haut risque

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne de vaccination contre la COVID-19 est commencée pour le grand public et que le gouvernement fédéral a annoncé l'arrivée rapide de centaines de milliers de doses supplémentaires, plusieurs questions émergent quant à l'ordre de vaccination établi par gouvernement du Québec. Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, le Parti libéral du Québec est d'avis que le gouvernement caquiste doit voir avec le Comité d'immunisation la possibilité de revoir la stratégie de vaccination afin de considérer les personnes atteintes d'une pathologie à haut risque comme prioritaires. Leur état de santé les fragilise et les met à risque de complications si elles attrapent la COVID-19. La vaccination est donc un outil très important pour les protéger et minimiser le risque d'hospitalisation. D'ailleurs, plusieurs juridictions au Canada et dans le monde ont décidé d'inclure ces personnes dans les priorités vaccinales, pensons notamment à la France.

Plusieurs cris du cœur ont été entendus dans les derniers jours. Des jeunes atteints de fibrose kystique et de spina-bifida ont livré des témoignages touchants quant à leur inquiétude d'attraper la COVID-19. Des personnes en traitement de chimiothérapie et de dialyse ont demandé publiquement au gouvernement caquiste de les considérer plus rapidement dans la vaccination. De nombreux parents d'enfants lourdement handicapés, atteints du syndrome de Down et autistes ont aussi émis des préoccupations depuis plusieurs semaines. Le gouvernement caquiste doit démontrer de la compassion envers les épreuves qu'ils traversent et analyser tous les moyens à sa disposition, avec l'aide des experts, pour les rassurer.

« Le vaccin est un élément clé pour passer à travers la pandémie. Les personnes âgées, en hébergement ou à domicile, ont été priorisées au départ compte tenu des risques que la COVID-19 représentait pour elles. Maintenant que nous avons de la prévisibilité quant aux stocks qui arriveront dans les prochaines semaines, nous croyons qu'il faut une véritable réflexion sur la stratégie du gouvernement caquiste. Nous leur demandons de prendre en considération les risques chez les personnes atteintes de pathologies à haut risque pouvant compromettre leur santé. Avoir un problème de santé grave, ce n'est pas facile et la dernière année a amené beaucoup de stress pour les personnes touchées. Il est temps de leur donner une dose d'espoir. »

Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé.

« Le gouvernement caquiste doit faire preuve de plus d'humanité. Le 8 février dernier, j'ai envoyé une lettre au ministre de la Santé afin qu'il documente cet enjeu pour les personnes lourdement handicapées. Un mois plus tard, c'est encore silence radio de sa part. Je suis bouleversée par le manque de compassion envers ces personnes et leurs familles, qui sont extrêmement vulnérables. Elles méritent d'être véritablement reconnues par le gouvernement caquiste. Qu'attend-t'il pour répondre à leurs demandes sur la vaccination ? »

Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

