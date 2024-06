De plus, les voyageurs courront la chance de gagner l'un des deux forfaits vacances tout compris à Cuba

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - En juin, les Canadiens pourront explorer un coin de paradis dans un hôtel tout compris de premier choix, gracieuseté de notre partenaire Meliá Hotels & Resorts , en réservant avec Vacances Sunwing. Pour une durée limitée, le voyagiste et Meliá réalisent les rêves de plages immaculées, de paysages luxuriants et de villes culturelles de tous les voyageurs dans certaines des destinations ensoleillées préférées des Canadiens. Le tout à des prix incroyables et rempli d'avantages supplémentaires.

Melia Hotels & Resorts (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

Les clients qui réservent un forfait voyage dans un des hôtels sélectionnés au Mexique , en République dominicaine ou à Cuba entre le 1er et le 30 juin 2024 pour un voyage ayant lieu d'ici le 30 avril 2025 profiteront de tarifs réduits, de surclassements gratuits, en plus de ne payer aucun supplément pour personne seule et de prix réduits pour les enfants*. Outre ces avantages qui rehausseront leurs vacances, les clients seront également inscrits pour courir la chance de gagner l'un des deux forfaits vacances tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Meliá Las Dunas à Cayo Santa Maria ou au Sol Rio de Luna y Mares Resort à Holguín lorsqu'ils réservent un forfait vacances au Meliá auprès de Sunwing durant cette période. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca/fr .

Reconnues internationalement pour leur charme espagnol, les propriétés Meliá Hotels & Resorts offrent une gamme d'hébergements confortables, raffinés et prisés sous les tropiques. Les clients profiteront de commodités modernes, d'hébergements spacieux, de piscines étincelantes, de plages immaculées, d'un éventail de cuisines internationales et de restaurants à la carte, d'emplacements pratiques à proximité de la culture locale dans ces hôtels du Mexique , de la République dominicaine et de Cuba . Que ce soit pour des familles qui troquent leur matériel de camping pour un équipement de plongée ou pour des couples en quête d'une escapade romantique entre adultes loin de la froideur hivernale, les propriétés Meliá Hotels & Resorts ont tout ce qu'il faut!

Pour rehausser vos vacances familiales estivales, planifier vos escapades hivernales ou simplement profiter pleinement de vos vacances dans une propriété Meliá Hotels & Resorts, visitez le Sunwing.ca/fr ou communiquez avec un agent de voyages dès maintenant.

*Les avantages varient selon la propriété et la destination.

